〈觀察〉歐美電動自行車需求增溫 單車族群巨大、美利達受惠

在歐、美市場電動自行車的需求增溫的同時，包括巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW) 及金屬鏈條廠桂盟 (5306-TW) 等廠商，營運同步受惠，各廠受惠高單價電動自行車銷售成長，將可彌補因中國大陸市場高階自行車市場需求持續不振的營收缺口。

品牌自行車廠巨大及美利達去年營收衰退幅度減緩，巨大去年營收 548.27 億元，年減 3.97%，美利達去年營收 223.51 億元，年減幅約 2.41%；桂盟更加上受惠去年第 3 季起併入的「汽車正時系統」事業部門挹注，年營收達 50.51 億元，創歷史新高，年增 25.87%，年營收增長幅度是近 3 年新高。

巨大去年電動自行車出口量成長約 40%，美利達成長年增率更高達 67%，其中巨大電動自行車產品在法國銷售成長尤其顯著；市場也預期，歐美電動車需求攀升，將刺激台灣電動自行車出口量持續成長、今年將有 2 位數成長。

巨大去年第 3 季稅後純益 7.19 億元，每股純益 1.92 元，季增 6.24%，年增 1.67%，純益創 5 季以來新高；累計前 3 季稅後純益 19.13 億元，年減 20.33%，每股純益為 5.1 元。

歐洲自行車愛好者隨著年紀增長，視 3000-4000 美元價位電動自行車為未來升級選擇，帶動電動自行車需求成長，依最新統計資料顯示，歐洲市場每年自行車銷售約 2000 萬台；其中，電動自行車銷售約 200 萬台，已占 10%，預期 5 年內，歐洲電動自行車的市場銷售比重將提高到 25%。