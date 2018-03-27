中來攜手Golden Invest開發澳大利亞太陽能項目

作為 N 型雙面單晶高效光伏電池的研發、量產的領導者，泰州中來光電科技有限公司（簡稱「中來光電」或「該公司」）與澳大利亞太陽能公司 Golden Invest Pty Ltd. 簽署一項合作協議。此次合作標誌著中來將進一步滲透澳大利亞光伏市場，為本地能源項目提供雙面高效光伏組件。



根據協議，Golden Invest 將在澳大利亞開發總容量達 100 兆瓦的電站項目，項目將全部使用中來生產的 N 型雙面太陽能電池。中來 N 型雙面光伏產品（nPERT 技術）具有極低的光致衰減，且在弱光條件下保持更好性能，與其他常規組件相比，可為系統提供更低度電成本，同 Golden Invest 的需求完全匹配。







中來海外銷售部總經理曹曉榮表示：「我們很高興與 Golden Invest 合作，他們在開發澳大利亞太陽能電力項目方面經驗豐富。這次的合作，也證明了更多全球太陽能企業對中來雙面高效光伏組件產品的質量和價值的認可。」







中來與 Golden Invest 之前就有過成功合作。他們在南澳大利亞倫馬克共同完成的第一個項目使用了中來的 N 型雙面太陽能電池發電 248 千瓦。實際發電量和跟蹤到的其它性能數據表明，這些電池效率高，發電時間長，並且在弱光條件下性能也比較好。因此，Golden Invest 總經理 Mark Yates 對 N 型雙面太陽能電池未來在澳大利亞市場的銷售潛力表示出了很大的信心。







Golden Invest 是一家領先的工程總承包 (EPC) 公司，也在澳大利亞投資以及開發太陽能和能源存儲業務。其董事 Mark Yates 在項目開發和管理方面擁有 14 年經驗。截至 2017 年底，Mark Yates 成功開發、設計和安裝了總發電容量達 150 兆瓦的項目。







近年來，中來一直積極開發國際市場。除了這項合同，它還在去年與泰國的 IMI Industry 簽署了分銷商合作協議，並剛與烏克蘭的 Solar Systems 達成業務合作夥伴關係。曹先生說：「我們希望通過更多全球合作機會幫助更多社區和居民打造更環保的未來。」



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