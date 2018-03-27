Byte Power Group Limited加密貨幣核心交易功能開發完畢

Byte Power Group Ltd (ASX:BPG) （澳大利亞證交所交易代碼：BPG）欣然公告加密貨幣交易平台的開發進展更新，此平台目前由其子公司 Byte Power Pty Ltd（簡稱 "BPPL"）進行開發。



BPPL 的技術服務合作夥伴 Noetic Synergy 通告：



- 目前已經完成了核心交易功能的開發，正在進行測試；



- "用戶界面需求" 和包含銀行服務的界面已在收尾階段；並且



- 合規功能和服務已在確認階段並已進入最後的協商。



BPPL 通告，目前開發的此交易平台將首先支持 8 種加密貨幣和兩種法定貨幣。



按照 "澳大利亞交易報告分析中心"（AUSTRAC）於近期（2018 年 3 月 13 日）更新的要求，BPPL 將於 2018 年 4 月 3 日相關表格發佈時，正式開始在 AUSTRAC 進行登記註冊。在 AUSTRAC 登記註冊是交易平台在澳大利亞運行的一個前提條件。



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http://abnnewswire.net/lnk/78FQTL95

Michael Wee 公司秘書 Byte Power Group Limited 電話: +61-7-3620-1688 www.bytepowergroup.com