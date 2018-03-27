減資有兩種 只有這種才能列報投資損失

近期上市櫃公司吹起減資風潮，但是，公司辦理減資的原因，將影響投資公司能否認列投資損失，減資原因若為彌補虧損者，投資公司可認列投資損失，而若是現金減資者，投資公司就不能列報投資損失。

法人表示，一般公司辦理減資主要原因有兩種：

一、減資彌補虧損，當公司連年虧損，採用減資彌補虧損，以藉由註銷股本，消除累積虧損，提升每股淨值，遇此情形，投資公司只要提出被投資公司的減資證明文件，就可認列投資損失；另外，投資公司還可將之前所獲配減資公司的股票股利，以面額計入實際投資成本中，乘以減資比例後，一併計算列報投資損失。

二、現金減資，公司會採用現金減資，通常是因在營運一段期間後，評估資金充裕，已超過其所需範圍，為免資金閒置浪費，辦理減資發還現金給股東；因此，現金減資對股東而言，僅是出資額的返還，並未發生投資損失，故投資公司不能列報投資損失，而是應將所退回股款視為投資成本的收回，註記股數減少，並重新計算每股成本。

舉例來說，甲公司於 2010 年以新臺幣（下同）300 萬元投資乙公司，又於 2011 年間獲配乙公司盈餘轉增資配發之股票股利金額 20 萬元 (即 20000 股 × 面額 10 元)，後續乙公司因獲利能力欠佳，連年虧損，經股東會決議 2017 年 5 月 1 日為減資基準日，並報請主管機關核准減資彌補虧損，減資比例 60%。

甲公司因乙公司減資，可於辦理 2017 年度營利事業所得稅結算申報時認列投資損失，其損失金額是按實際投資乙公司成本 320 萬元（即原始投資成本 300 萬元 + 股票股利金額 20 萬元），乘以乙公司減資比率 60% 後，得出投資損失金額為 192 萬元。

法人進一步說明，依據營利事業所得稅查核準則第 99 條規定，投資損失應以實現者為限；其被投資的事業發生虧損，而原出資額並未折減者，不予認定投資損失。換言之，被投資公司辦理減資時，必須是用於彌補虧損才可認列投資損失。