台股股后又換人 信驊擠下精華坐上寶座

台股指數今 (27) 日受惠美股強彈開高走高，股后又換人做，IC 設計廠信驊 (5274-TW) 今日盤中大漲逾 4%，衝上 885 元，雖未創新高紀錄，但超車精華 (1565-TW) 成為新股后，站穩 IC 設計股王寶座。

信驊是伺服器管理晶片廠商，目前市佔率逾 6 成，隨著英特爾 (INTC-US) 新伺服器平台 Purley 市場導入狀況順暢，資料中心大廠等陸續加速採用，推升信驊營運，信驊 2 月營收雖受工作天數減少影響，降到 1.5 億元，不過法人看好 3 月營收。

今年整體 BMC 晶片出貨成長潛力看俏，信驊客戶在大型資料中心滲透率提升，另外獨立型網通產品也快速導入 BMC 晶片，有助客戶出貨，同步推升信驊營運，法人估第 1 季 BMC 晶片將較第 4 季出貨成長 3-5%，整季營收也可望維持相同幅度，毛利率估持平第 4 季。

信驊今年營運主軸，仍集中在 BMC 晶片上，目前營收比重達 9 成，受惠信驊客戶導入情形順利，可望有助信驊的營運表現。

信驊近年也力推新晶片產品 PCAV 方案，目前營收比重達 9-10%，晶片出貨也可望逐步成長，目前信驊 PCAV 晶片主力在大型看板產品上，去年開發出瞄準複合式遊戲商店 (如網咖) 產品，用一台主機就可以控制多台訊號，去年底已開始出貨中國大陸 SI 廠商，今年出貨量將逐步攀升。

信驊去年營收為 18.9 億元，稅後純益 5.31 億元，營收、獲利同創歷史新高，每股純益 15.7 元。

信驊近期股價表現強勢，日前衝上 891 元創下歷史新高紀錄，今日雖然盤中未在寫高價，不過卻擠下精華成為股后，精華則排名第三名，至於原本得股后精測 (6510-TW)，由於大股東已計畫出售持股，因此股價重挫跌到 740 多元，排名第四高。