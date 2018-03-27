中銀國際：龍光地產(03380-HK)盈利增長前景亮麗

(中國/香港，2018年3月26日)龍光地產控股有限公司(03380-HK)獲著名投資銀行中銀國際發表最新研究報告，指出龍光地產2017年全年業績盈利能力勝預期，看好其具前瞻性的粵港澳大灣區佈局，以及成本較低的土地資源，預期集團資產將有很大升值空間，維持「買入」評級及目標價13.26港元。

中銀國際指出，集團可售資源達人民幣5,200億元，逾80%位於粵港澳大灣區，該等豐富優質的土地儲備將足以支持集團銷售於2018至2020年期間以50%年複合增長率增長。該行指出，集團於2018年可售資源達人民幣1,300億元，以保守的去化率50%計算，對集團完成權益合約銷售人民幣660億元的目標(按年增長超過50%)有信心。由於集團以權益銷售來釐定增長目標，中銀國際認為集團未來業績的可預見性較其他同業為高，並看好集團的未來增長。

中銀國際肯定了龍光地產拿地策略，憑藉精准拿地時機及多元化的購地渠道，鎖定高利潤項目以支持優越的盈利水平。集團於2017年業績毛利率及核心淨利率分別上升至34.4%及16.7%。該行相信集團未來將繼續保持高毛利率及核心利率率，並達到在未來3至5年成為盈利排名前十的房地產公司的目標。

此外，該行指出，粵港澳大灣區的經濟總量將繼續以高於全國平均水平的速度增長，因此龍光地產於粵港澳大灣區的資產價值勢必受惠於強勁人口流入及經濟發展的帶動，令其盈利前景更亮麗。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)