共享經濟讓奢華「平民化」 精品業者卻很頭大？

從炫目的手錶到華麗的跑車，提供租借或共享服務的線上平台正隨著消費習慣轉變而入侵精品市場。看好類似 Airbnb 共享經濟模式的成功，現在也有業者提供不須花費大筆金錢也能擁有奢華品牌的享受。

舉例來說，消費者只要繳交固定月費就能配戴幾週的勞力士 (Rolex) 手錶，之後再換成另項精品。業者認為，隨著消費者持續追求更上流的生活品味，從珠寶到藝術品等共同投資或共享的精品市場正要開始「起飛」。

曾任職瑞士信貸 (Credit Suisse) 數位銀行、現為精品共享平台 TEND 開發者的 Marco Abele 表示，「現在世代的生活非常不一樣，人們總盼能維持更多元的消費選擇。」但儘管目標是將奢侈「平民化」，該平台目標客群卻不是「普通」男女，因為淨財產得達到約 10 萬至 100 萬瑞士法朗的「門檻」。

雖然規模並不大，但根據 PricewaterhouseCoopers ，共享經濟的產值估計到 2025 年能自 2016 年 150 億美元成長至 3350 億美元。奢華共享雖然只是其中一部份，仍具相當潛力。 Boston Consulting Group 精品專家 Olivier Abtan 指出，「這雖然還不算大型市場，但正在發展當中，規模將愈來愈顯著。現在有很多新創特別是年輕人都正在投入。」

事實上，不論是香奈兒 (Chanel) 或路易威登 (Louis Vuitton) 設計品或私人噴射機、遊艇等共同投資資產的租借服務一直都有，線上平台卻能提供此服務更快速擴張的方式。

總部設在美國並於 2014 年發行的手錶租借網站 Eleven James 也正在考「進軍」珠寶與藝術品市場，或許也將拓展至海外。該公司過去以外租自身存貨為主，但今年 11 月開始向願意租借手錶的收藏家開放。

然而，部份精品製造商或許不是那樣歡迎這個正在萌芽的市場，因為他們才正要開始與電商「求和」，長期以來擔心線上銷售會削弱他們的品牌，而且仍在爭取分銷掌控權，對進入主流網站如亞馬遜 (Amazon.com Inc.) 感到抗拒。現在隨著商品取得管道更容易，還得面對折扣出售也不見得能提升銷售的風險，也擔心商品的獨特性因此削弱。