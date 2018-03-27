分析員﹕港股今早高開 三萬一成角力位

爆發貿易戰的機會正降溫，據外電報道雙方正對向對方入口產品徵收關稅在進行磋商，消息傳出後美國股市出現大幅反彈，三大指數均錄得2%升幅，其中道瓊斯指數更抽升逾600點，重上24000點。市場人士相信今早大市可以高開，31000點會成為好淡雙方角力位置。

道指收市報24202點，升669點或2.8%，標準普爾指數收市報2658點，升70點或2.7%，納斯達克指數收市報7220點，升227點或3.3%。

歐洲股市方面，三大指數均低收，英國富時指數收市報6888點，跌33點或0.5%，德國DAX指數收市報11787點，跌99點或0.8%，法國CAC指數收市報5066點，跌28點或0.6%。

港股在美預託證券(ADR)悉數高收，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報75.71元，較本港收市價高0.9%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報11.86元，較本港收市價高1.1%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報9.49元，較本港收市價高1.8%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報5.52元，較本港收市價高1.2%。

中美雙方之間的貿易戰看來仍有彎轉，消除了投資者的憂慮，其實在昨日午後大市已有反彈，似乎昨午大市已有偷步炒上之嫌。話雖如此，既然美股大升逾600點，而日股今早亦曾收復21000點，相信今早大市應可以順利高開。至於升幅多寡，實在難以預測。今早是否要追入與貿易相關，又或者是早前傳出有可能受到中美開徵關稅而受影響的股份？不建議投資者作出這樣考慮，一方面有關股份非當炒股，另一方面個別股份在昨日已有升幅，不排除今早會再炒高一轉便回吐。反而可以重新將資金集中於個別重磅股或陸續公布業績的內銀股，目前策略不求大勝，只求平穩過度3月份。

時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市可以高開，預料31000點會成為後市角力之處。

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