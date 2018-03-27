中美密談化解貿易分岐 道指高收669點

中美貿易戰有降溫跡象，消息刺激美股急升，3大指數齊創2015年8月以來最大單日升幅。上周四、五累瀉1149點的道瓊斯工業平均指數，本周一高開292點，不久即收復24000點大關最多升699點，收市升669點，升2.84%，報24202點；標準普爾500指數收報2658點，升70點，升2.72%；納斯特綜合指數收報7220點，升227點，升3.26%。

美國總統特朗普上周四提出向中國進口貨品徵收關稅後，中國隨即反擊，當市場憂心將爆發貿易戰之際，昨天傳出中美雙方原來正在談判。美國白宮貿易顧問納瓦羅證實，總統特朗普要求財長姆欽與貿易代表萊特希澤，設法與中方化解貿易分歧，期望中方能與美方合作，共同處理有關問題。

《華爾街日報》日前報道，姆欽與萊特希澤上周去信副總理劉鶴，列出華府政府多項明確要求，包括下調對美國進口汽車的關稅、增加採購美國半導體產品，容許外資持有金融企業的多數股權，並指姆欽正考慮訪華。

中國常駐世貿組織代表張向晨表示，美國向中國總值600億美元的商品開徵關稅的做法，既有違美國在世貿組織曾經作出的承諾，也有違世貿組織相關判決和規定。他呼籲世貿組織成員齊心協力阻止貿易調查死灰復燃，重新把它關進世貿組織規則的籠子裏。

總理李克強昨日在北京出席論壇時指，中國對外開放的大門將越開越大，強調打貿易戰沒有贏家，對別人關上門也擋住了自己的路。他指，中美雙方應該本著務實的原則促進貿易平衡，堅持談判協商來化解分歧，並指中方不會強制要求外國企業轉讓技術，並將進一步加大知識產權保護力度。

瑞銀全球首席經濟師Paul Donovan認為，貿易戰看起來越來越像是一場虛假的戰爭，縱使美國貿易政策仍有很大的談判空間，但其不確定性始終會引起市場波動。

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