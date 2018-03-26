京城去年獲利創新高 每股現金股利仍發1.5元 殖利率逾4%

京城銀 (2809-TW) 去(2017)年獲利創新高，今 (26) 日董事會決議通過 2017 年擬配發每股 1.5 元現金股利，現金配發率為 30.67%，以今天收盤價格 37.2 元計算，現金殖利率達 4.03%。

京城銀稅前獲利 64.6 億元，年增 15.87%，稅後淨利 56.1 億元，年增 17.45%。稅前每股盈餘 5.64 元、每股稅後盈餘 (EPS) 為 4.89 元，優於 2015 年 4.87 元、4.17 元，獲利改寫歷史新高。

雖然京城銀去年每股獲利創新高，但是在股利政策上，由於目前京城銀在法定盈餘公積仍低於股本的狀況下，今天董事會公布依法每股一就只能配發 1.5 元現金股利。

京城銀去年每股淨值亦創 32.25 元新高，資產報酬率 (ROA)、淨值報酬率(ROE) 為 2.51%、18.5%，較前年 2.32%、18.2% 略微提升。去年放款餘額 1452 億元，年增達 14.96%，存款年增 4% 至 1810 億元，活存比升至 80.2% 的近年高點。

展望今年，董事長戴誠志預期，放款業務可望維持一定成長動能，若未來半年存放比提升至 83～84%，將轉趨積極吸收存款，以維持一定流動性。