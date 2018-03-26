空壓機廠力達去年財報EPS 9.24元 擬配發5元現金

空壓機廠力達 (4552-TW) 今 (26) 日召開董事會並通過去年財報稅後純益 9.24 億元，每股純益 9.24 元，同時，董事會決議擬配發去年股利每股 5 元現金，盈餘配發為 5.41% 將提 6 月 13 日召開的股東會決議。

力達去年財報營收 81.24 億元，年減 1.72%，稅後純益 9.24 億元，年減 9.58%，每股純益為 9.24 元。而力達去年第 4 季稅後純益 2.31 億元，季減 13.27%，年減 17.85%，每股純益 2.31 元。

力達的螺桿空壓機已成為出貨的主流，力達統計，2017 年全年螺桿空壓機出貨營收比重達 44.1%，登上主流產品，今年 2 月螺桿空壓機出貨營收比重更躍升到 47.2%，超越去年平均值，並超過 1 月的 46.9% 占比。力達指出，以空壓機的機台的整體生命週期來看，螺桿式相較於活塞式具有運行成本低、高投資回收率、高穩定性等明顯優點，早已為空壓機市場主流。

同時，力達因應自動化工廠需求持續升溫，在螺桿機需求量放大及研發技術到位之下，於去年 6 月董事會通過螺桿主機自製計畫，並正式於今年 3 月完成螺桿主機製造設備及機台的進廠，預計將於第 2 季進入量產。

力達目前已自主生產活塞、渦旋式空壓機主機，在螺桿機漸成主流產品後，力達自行設置螺桿空壓機主機生產設備，在今年第 2 季正式進入量產之後，將取代對德國進口主機的依賴，可更有助推升螺桿空壓機毛利率，預料將由原來 24-26%，增加 2-2.5 個百分點。