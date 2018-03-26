科納-KY遭II-VI INCORPORATED溢價58%併購 將下市

合併完成後，科納-KY將為存續公司，TRINITY MERGER SUB為消滅公司，科納-KY將成為II-VI INCORPORATED百分之百持股之子公司，並將在台灣下市。

科納-KY表示，此次併購案是由II-VI INCORPORATED主動與公司接觸，經過幾個月的密切互動後，基於擴大產品線的目的，三方決定進行併購。

科納-KY表示，合併案預計於2018年第3季完成，於合併基準日之所有流通在外股份將辦理註銷，故本公司將依照相關法令及合併契約之規定，於股東會決議通過本合併案(需經本公司已發行股份總數三分之二以上股東同意)後，向臺灣證券交易所申請終止上市。

科納-KY表示，與II-VI INCORPORATED整合，有利於公司打入資料中心市場，例如谷哥，至於未來會不會到其他地方掛牌，目前則沒有規劃。

II-VI INCORPORATED 公司總部位於賓夕法尼亞州薩克森堡，其在全球擁有研發，製造，銷售，服務和分銷機構。II-VI INCORPORATED 在各種特定應用的光子和電子材料和零組件為市場領導者，是一家垂直整合製造公司，開發用於工業，光通信，軍事，生命科學，半導體設備和消費市場的多種應用的創新產品。