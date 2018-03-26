【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

龍捲風操盤術：中階版本拉尾盤

個股出現震盪，都是機會！

【盤勢分析】

美股週五持續大跌，留意 120MA 狗與主人效應！台股為何開低走高？台指 (04) 漲幅還比加權大！相關行情可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】！

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日指數小漲 16.72 點，但日 KD 還是死亡交叉 (多頭要再加油)，指數本波從 10638 到 11120，漲了 482 點，目前短線壓力稍大，而週 KD 黃金交叉但開口收斂，本週量能應會較大 (6 個交易日)，量價若配合得宜，多頭還有機會！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，但 9:15 分加權破低，期指未破低，出現中階版本，拉尾盤！個股方面：矽晶圓、MOSFET、被動元件、【電池】這類族群震盪後還有機會持續走高，波段仍多，但短線若出現出量不漲時，務必先行調節！獲利落袋為安！

【後續作法】

近期國際消息面偏空，2018 驚喜驚訝不斷；走了個金正恩，來了個川普，短線行情貼近消息面，指數波動會較大，大家可好好把握價差機會！

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (+8.5 收 452，20Ma 仍向上)，5483 中美晶 (+1.4)，6182 合晶 (+0.75)、3532 台勝科 (+6)，3707 漢磊 (+0.15)、3016 嘉晶 (+0.2)，此族群以環球晶為指標，並留意量縮不破低的進場時機！

◎ 【MOSFET】：6435 大中 (+1.5)、6525 捷敏 (+1.3)、3317 尼克森 (-1.3)、8261? 鼎、5299 杰力 (+2)、6138 茂達 (+1.45)，可留意漲價效應的發酵

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (-9 收 475) 為指標，2456 奇力新(+1)、3068 美磊、3026 禾伸堂(-0.5)、3624 光頡(+0.1)、5317 凱美(-1.1)、2375 智寶(-0.05)、6127 九豪、2492 華新科、8043 蜜望實、6449 鈺邦、6175 立敦、3236 千如(+1)、2472 立隆、2478 大毅、5255 美桀，漲價行情持續！

◎【板卡電競比特幣】：3443 創意、3035 智原、3661 世芯、6591 動力、6150 撼訊 (高 419，盤中出現摜壓收 369)、2377 微星 (+7.2)、2376 技嘉 (+0.7)、3515 華擎、3540 曜越、2465 麗台 (盤中漲停)、2399 映泰 (-1.1)、2425 承啟 (-1.25)、5386 青雲 (+1.2)，此族群走勢出現分歧，指標股撼訊金出現震盪，留意後勢，其餘個股務必嚴設防守點！

◎ 電動車電池：4721 美琪瑪 (+2)、4739 康普 (+4.5)，目前鈷報價仍上揚

◎ 指數震盪，表現較強個股有：5281 大峽谷、4972 湯石、4137 麗豐、3406 玉晶光、8409 商之器、3205 佰妍、6533 晶心科、1781 合世、4180 安成藥、4168 醣聯、4130 健亞、8924 大田、1786 科妍、1760 寶齡留意明日延續性