【港股收評】港股未否極泰來 小心彈散市

今日大市走勢再次予人驚喜，午前大市曾跌逾300點，並曾失守3萬點；竟然在午後倒升，這是否反映出投資者的恐懼情緒已散退？投資者不應單憑今日走勢來作出判斷，反而建議投資者多在未來三個交易日要守而非攻，留待4月初假期回來後再作出部署。

或許有投資者這種策略太保守，錯失了一個入市時機，情況就如同午後大市反彈，當投資者採取防守策略，最終無法享受到午後的美好成果。可是目前市況實在太波動，為何要因為蠅頭小利，而讓自己寢食難安呢？投資，當然要贏取利潤，在過程中要盡可能減少讓自己情緒陷入失落的時刻。胡亂出手，只會降低自己勝機，這樣的行事方式絕不應該。

不過，距離3月結束尚有3個交易日，未必所有投資者均可以忍手而不進行交易。其實在過去的數篇文章，分別有建議投資者先審視主要持倉情況，看看在股市波動下有否傷及筋骨，再從詳計議；另一方面亦應該把握時機，趁股市有反彈之際非核心持倉沽出套現。若投資者在今午成功沽出非核心持倉套現，便可以考慮提高現金比例，又或者將資金轉入較具防守力的股份，包括即將公布業績的內銀股﹑公用股及高息股，皆值得投資者多加留意。至於今年當炒的醫藥股，有貨者繼續持有，而無貨者則待回落至合適水平時買入。總之投資者目前的投資組合中，現金比重最好有10%，不宜滿倉以確保自己有轉身的空間。

總括而言2018年，對投資者而言屬面臨考驗的一年，並非如2017年般出現單邊大升市。上周五曾與某間上市公司管理層談及今年投資前景，對方指出在加息前景下，宜審慎暫時不考慮買地加大投資。對於對方的建議，筆者認為可以稍作微調，小注宜情而非與股票談情。

2018年3月26日下午

文﹕張偉倫

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