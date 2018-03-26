京站3/31上興櫃 最快Q4上市櫃 未來成長先看二大新增據點

百貨業者京站實業 (2942-TW) 將於 3 月 31 日興櫃掛牌，參考價格暫定為 39 元，主辦券商為凱基證券，最快第 4 季可上市或上櫃。京站董事長黃森義表示，後續有 3 大計畫，包括在中山捷運站、小碧潭捷運站設立新賣場，同時正與中國貴陽當地企業評估在當地的綜合性地產商場合作案。

京站成立於 2007 年 9 月，目前實收資本額 6 億元，2015 年至 2017 年營業收入分別為 13.42 億元、13.48 億元、13.67 億元，稅後純益分別為 1.75 億元、2.28 億元、2.7 億元，每股純益 (EPS) 分別為 2.92 元、3.8 元和 4.51 元。

京站旗下目前僅一個營業據點「京站時尚廣場 Q Square」，於 2009 年 12 月 11 日開幕，以「流行創意提案」顛覆傳統百貨的經營思維，提供具有時尚、便利和休閒功能的複合式商場。

由於京站擁有五鐵 (台鐵、高鐵、捷運、機場捷運、國道客運) 共構的地理位置優勢，並結合周遭五星級君品酒店、威秀影城和統一健身俱樂部，是台北市西區購物休閒娛樂的地標，開幕以來業績穩健成長，目前 Q 卡友人數達 71.8 萬人。

展望後市，黃森義說明，中山捷運站─心中山案是中山捷運站捷運總部大樓 B1 店鋪和爵士廣場，於去年下半年取得經營權後，全區規劃以餐飲為主軸打造成複合式藝文活動空間，第 1 家店舖預計 4 月開幕，全區於第 3 季全面開幕。

而小碧潭捷運站─美河市案將市結合商辦、住宅、捷運和觀光等全方位複合式機能的商場，規劃 1-4 樓由知名居家品牌進駐，5 樓為以餐飲為主的複合性賣場，營業坪數約 4500 坪，預計於明年開幕。

京站也成立顧問管理公司，希望藉此輸出百貨管理客製化服務，目前正在與中國貴陽地主評估當地商場合作案。

另外，京站說明，去年盈餘分配案是每股將配發現金股利 2.5 元，配息率 62%，未來現金股利政策以不低於 60% 為主。