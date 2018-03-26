港股早段跌百點 內銀內險皆弱勢

上周五美國股市大跌逾400點，拖累港股今早大市先低開42點，其後跌幅曾擴大至逾百點，恆生指數最新報30110點，跌99%，國企指數最新報12090點，跌37%。

股王騰訊控股(00700-HK)表現疲弱，最新報417元，跌0.7%，其他科技股方面，眾安在線(06060-HK)最新報60.95元，跌0.7%，易鑫集團(02858-HK)最新報4.67元，跌2.1%，閱文集團(00772-HK)最新報72.8元，跌1.6%。

內銀股方面，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.05元，跌0.5%，招商銀行(600036-CN)(00386-HK)H股最新報32.55元，升0.5%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.2元，跌0.7%。

內險股方面，中國財險(02328-HK)最新報15.08元，跌3.6%，中國人保(01339-HK)最新報3.96元，跌1%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報37.15元，升0.1%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報22元，跌0.7%。

內房股方面，碧桂園(02007-HK)最新報15.44元，跌0.6%，中國恆大(03333-HK)最新報24.05元，跌0.8%，融創中國(01918-HK)最新報29.75元，跌1.3%，中國海外(00688-HK)最新報27.6元，跌0.2%。

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