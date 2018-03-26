【異動股】大飛機概念股逆市上漲 愛樂達(300696-CN)漲停

今日早盤，大飛機概念股逆市上漲，截止發稿，愛樂達(300696-CN)漲停報70.06元，四川九洲(000801-CN)漲6.05%報5.96元，博雲新材(002297-CN)盤中一度漲停現報5.23%報9.46元，鋼研高納(300034-CN)漲5.01%報10.69元，安達維爾(300719-CN)漲4.82%報28.03元，中航飛機(000768-CN)、中航光電(002179-CN)、航發控制(000738-CN)漲逾2%，中航機電(002013-CN)、中直股份(600038-CN)、航發動力(600893-CN)、等股均紛紛逆市上漲超1%。

據央視報道，24日中國商飛C919大型客機第二架機成功執行一架次試飛，飛機于上午7時34分從上海浦東國際機場第四跑道起飛，9時35分安全着陸，試飛曆時2小時1分鍾。自去年5月C919大型客機首飛成功以來，兩架飛機已試飛共計23架次。第二架飛機預計4月到山東東營試飛。此前兩會期間，中國商飛副總經理吳光輝表示，C919預計2021年交付東航。

近期中美貿易戰持續發酵，波音作為美國最大出口商，存在被中國納入中止減讓産品清單的可能性。據媒體統計，波音在華訂單數已達約1720架，其中還未交付的訂單數達約331架，C919産業鏈有望間接受益于貿易戰升級帶來的進口替代效應。

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