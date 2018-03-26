南亞每股配息5.1元，創歷年次高，股息殖利率6.2%

【財訊快報／巫彩蓮報導】南亞 (1303) 宣布去年盈餘分派，每股配發 5.1 元現金股息，創下歷年次高水準，相較去年每股盈餘 6.87 元，盈餘配發率 74.23%，以今 (26) 日 82.2 元平盤價計算，股息殖利率約 6.2%，台塑四寶去年盈餘全數出爐，共計配息金額達 1770 億元左右。 大陸華東地區 EG(乙二醇)農曆長假期間，庫存增加了 12 萬噸，來到 86 萬噸，EG 報價跌破 1 千美元，惟前 2 月 EG 平均報價比去年同期上漲 12%，電子材料表現佳，第一季營運表現優於前一季，3 月聚酯業平均開工率約 86%，大陸將有年產能 170 萬噸聚酯投產，第二季亞洲地區 (包括南亞) 約有年產能 350 萬噸 EG 歲修，需求增、供應減前提下，價格可望有撐。



全球電動車市場方興未艾，PCB 相關材料需求緊俏，南亞規畫惠州新建銅箔基板、玻纖布廠，年產能各分別 1320 萬張、1.02 億米，加計先前宣布的台灣銅箔廠擴建，這一波 PCB 材料擴充投資金額 150 億元，力拚全球銅箔基板龍頭廠的地位。



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