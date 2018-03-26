謝金河：台股居兩岸三地最強勢─大股東覺醒的股價救濟

3 月以來，全球各種變數紛陳，在國際政治場域中，中國習近平主席拿掉任期，確立終身可以當領導，俄羅斯普丁第四度當選總統，而美國總統川普揮舞貿易保護大旗，要脅各國談判，而台灣的天空更是佈滿各種變數，像是中國祭出惠台 31 項政策，美國硬是通過台灣旅行法，這些都是外面加給台灣的，中國對台灣的威脅加大，但是美國對台灣的拉力也增強，在台股上卻值得玩味。

而去年外資喊 200 元的鴻海 (2317)，這次分拆持股 85% 的 FII 在上海掛牌，外界看好 FII 市值可能挑戰 6000 億人民幣，假如是這樣，這對鴻海是超級大利多，但是鴻海股價從去年的 122.5 元殺回 86.1 元，如今也只有 92.6 元，鴻海對 FII 的反應似乎很平淡，這可以感受到 FII 可能擠壓到鴻海未來的發展。



台積電 (2330)、大立光 (3008)、鴻海過去是帶領台股展翅飛揚的三大指標股，今年表現相對平淡，不過台積電強勢，仍撐起指數半邊天，但如果從 OTC 指數幾乎創新高來看，台股今年最大的多方力量可能不是外資，而是內資。

還有一些沈寂多年驚醒的大股東，這種內資現象最顯著的是資金集中在一個族群上面，例如顯卡類股幾乎成為今年人氣最旺的族群，即便是各種警示加身，仍擋不住股價的狂熱，像是撼訊 (6150) 一度到 336 元，如今再度逼近新高，漲到 120 元的青雲 (5386)，在 64 元煞車又觸底彈升，承啟(2425)、映泰(2399)、技嘉(2376)、微星(2377)、曜越(3540)，最近華碩家族的華擎(3515) 寫下 102 元的波段新高。



台灣的紡織股有很多臥虎藏龍，大家可以好好研究一下那些企業有實現獲利的可能，還有很多企業在中國設廠，現在有很多公司賣掉中國大陸廠房，像凱美 (5317) 去年處分深圳廠，造成股價大漲，最近一度跌到 4.85 元的保銳 (8093) 股價連續漲停，漲到 18.5 元，顯然也與處分大陸廠有關，億泰 (1616) 的蘇州廠很早就傳聞要處理，未來會不會實現？也可以注意。



再從資產變現獲利中，最近也出現一些很特殊的公司，像以前叫華夏租賃的全銓 (8913)，一次減資八成，把股本減到 7400 萬元，股價從 17.15 元起跳，去年全銓處分西門町西寧大樓獲利逾 10 億，結果今年全銓配出令市場驚異的現金 20 元，股票股利 93.8 元，這等於是一股配 9.38 股，還加 20 元現金，這個大動作讓全銓股價飆升到 234.5 元，這是在資產使力的超級大動作。



大家可以回頭找，一是技術面從低檔彈升上來，股價呈現多頭排列，像泰博 (4736)、合富(4745)、強生(4747)。像最近麗豐(4137) 股價完成多頭排列，股價往前走了一大段。鈺緯 (4153) 也是一口氣漲到 47.5 元。



市場上仍有很多低基期股，市場上很多低價低基期股如錸德 (2349)，今年若能進一步縮減股本，可能是轉折的開始，錸德旗下的鈺德 (3050)，去年前三季 EPS 已逾 1 元，股價 12 元，鈺德帳上現金部位超過 11 億，遠超過負債 7.72 億，淨值達 23.1 億元，如果大股東懂得活絡市場，現在是低檔介入的好時機。



從台股目前的走勢來看，台股整體氣勢比預期還強，而且強度超過中、港股市，這當中，台股還有很多價值埋在土壤裏尚待開發的個股，如果大股東覺醒，這是下手的好機會。







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