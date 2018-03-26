[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名          

基金名稱 107/03/23 107/03/22 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 14.15000 13.48000 0.67000 4.97033 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.64000 15.03000 0.61000 4.05855 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.31000 13.88000 0.43000 3.09798 復華恒生單日反向一倍基金 8.36000 8.12000 0.24000 2.95567 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.02000 6.82000 0.20000 2.93255 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 12.96000 12.60000 0.36000 2.85714 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.30000 14.89000 0.41000 2.75353 元大滬深300單日反向1倍基金 14.27000 13.89000 0.38000 2.73578 元大標普500單日反向1倍基金 13.97000 13.60000 0.37000 2.72059 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.33000 12.98000 0.35000 2.69646 摩根絕對日本基金 14.51000 14.16000 0.35000 2.47175 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.29000 17.86000 0.43000 2.40761 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.63000 8.43000 0.20000 2.37248 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.91000 7.73000 0.18000 2.32859 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.60000 14.27000 0.33000 2.31254 元大台灣50單日反向1倍基金 12.90000 12.61000 0.29000 2.29976 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.27590 18.85960 0.41630 2.20736 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.96170 18.55520 0.40650 2.19076 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.30000 16.94000 0.36000 2.12515 摩根新興日本基金 24.99000 24.49000 0.50000 2.04165 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.54000 12.30000 0.24000 1.95122 元大全球不動產證券化基金-美元 12.77700 12.54000 0.23700 1.88995 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.24000 9.07000 0.17000 1.87431 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.10000 12.87000 0.23000 1.78710 野村日本領先基金 12.44000 12.28000 0.16000 1.30293 復華南非幣長期收益基金B 8.76000 8.66000 0.10000 1.15473 復華南非幣長期收益基金A 13.62000 13.47000 0.15000 1.11359 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.79570 37.38220 0.41350 1.10614 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.45230 37.07230 0.38000 1.02502 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.01000 35.66000 0.35000 0.98149 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------