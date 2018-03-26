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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名          

基金名稱                                                        107/03/23 107/03/22  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     14.15000   13.48000   0.67000    4.97033
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.64000   15.03000   0.61000    4.05855
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.31000   13.88000   0.43000    3.09798
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.36000    8.12000   0.24000    2.95567
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.02000    6.82000   0.20000    2.93255
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              12.96000   12.60000   0.36000    2.85714
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.30000   14.89000   0.41000    2.75353
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.27000   13.89000   0.38000    2.73578
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.97000   13.60000   0.37000    2.72059
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.33000   12.98000   0.35000    2.69646
摩根絕對日本基金                                                 14.51000   14.16000   0.35000    2.47175
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.29000   17.86000   0.43000    2.40761
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.63000    8.43000   0.20000    2.37248
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.91000    7.73000   0.18000    2.32859
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.60000   14.27000   0.33000    2.31254
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.90000   12.61000   0.29000    2.29976
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  19.27590   18.85960   0.41630    2.20736
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.96170   18.55520   0.40650    2.19076
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.30000   16.94000   0.36000    2.12515
摩根新興日本基金                                                 24.99000   24.49000   0.50000    2.04165
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.54000   12.30000   0.24000    1.95122
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.77700   12.54000   0.23700    1.88995
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.24000    9.07000   0.17000    1.87431
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.10000   12.87000   0.23000    1.78710
野村日本領先基金                                                 12.44000   12.28000   0.16000    1.30293
復華南非幣長期收益基金B                                           8.76000    8.66000   0.10000    1.15473
復華南非幣長期收益基金A                                          13.62000   13.47000   0.15000    1.11359
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.79570   37.38220   0.41350    1.10614
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.45230   37.07230   0.38000    1.02502
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.01000   35.66000   0.35000    0.98149
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