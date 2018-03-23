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◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧03月23日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
2325   矽品                  3363      3667      91.71  
9904   寶成                  3771      4692      80.37  
2475   華映                  2755      3986      69.12  
0050   元大台灣50            5521      8060      68.50  
1504   東元                  8081     11901      67.90  
1303   南亞                  7039     10558      66.67  
00656R 國泰中國A50反1        1090      1643      66.34  
2303   聯電                 32387     50158      64.57  
2347   聯強                  9157     14221      64.39  
9933   中鼎                  1147      1792      64.01  
2356   英業達                8223     12882      63.83  
4904   遠傳                  1450      2292      63.26  
2385   群光                   802      1270      63.15  
1102   亞泥                  2065      3310      62.39  
1326   台化                  5644      9090      62.09  
2511   太子                   719      1170      61.45  
4938   和碩                  6388     10625      60.12  
5521   工信                   810      1351      59.96  
2886   兆豐金               10775     18052      59.69  
2204   中華                   717      1206      59.45  
1413   宏洲                   796      1341      59.36  
1101   台泥                  4443      7493      59.30  
1227   佳格                   704      1196      58.86  
2351   順德                   835      1434      58.23  
00673R 元大S&P原油反1        2438      4207      57.95  
3045   台灣大                3606      6338      56.89  
2890   永豐金               11319     20030      56.51  
2615   萬海                  1060      1888      56.14  
2449   京元電子              3101      5574      55.63  
3005   神基                   744      1339      55.56  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
2325   矽品                 -3268      3667     -89.12  
00663L 國泰臺灣加權正2       -948      1127     -84.12  
1504   東元                 -9213     11901     -77.41  
9933   中鼎                 -1380      1792     -77.01  
00671R 富邦NASDAQ反1         -845      1239     -68.20  
4938   和碩                 -7111     10625     -66.93  
3023   信邦                 -1414      2173     -65.07  
2385   群光                  -826      1270     -65.04  
2475   華映                 -2563      3986     -64.30  
2002   中鋼                -13880     21587     -64.30  
1413   宏洲                  -854      1341     -63.68  
2511   太子                  -743      1170     -63.50  
6477   安集                  -705      1121     -62.89  
2308   台達電               -6261     10032     -62.41  
00648R 元大S&P500反1        -1885      3040     -62.01  
2891   中信金              -41451     67770     -61.16  
2301   光寶科               -4897      8120     -60.31  
1303   南亞                 -6296     10558     -59.63  
2633   台灣高鐵             -1514      2542     -59.56  
6282   康舒                 -1063      1796     -59.19  
1227   佳格                  -694      1196     -58.03  
2884   玉山金              -15473     26721     -57.91  
3045   台灣大               -3665      6338     -57.83  
1409   新纖                 -1146      1983     -57.79  
5521   工信                  -777      1351     -57.51  
2356   英業達               -7350     12882     -57.06  
2897   王道銀行              -867      1524     -56.89  
2610   華航                 -8808     15580     -56.53  
2504   國產                 -1103      1955     -56.42  
6191   精成科                -692      1228     -56.35  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
0050   元大台灣50              4803      8060        59.59  
00656R 國泰中國A50反1           888      1643        54.05  
00673R 元大S&P原油反1          2075      4207        49.32  
00640L 富邦日本正2             1075      2775        38.74  
00636  國泰中國A50             5122     14064        36.42  
006206 元大上證50              1308      3895        33.58  
00638R 元大滬深300反1           341      1261        27.04  
5305   敦南                     842      3297        25.54  
00708L 元大S&P黃金正2           596      2383        25.01  
9904   寶成                    1152      4692        24.55  
8215   明基材                   327      1427        22.92  
8163   達方                     608      3180        19.12  
1444   力麗                     650      3673        17.70  
2520   冠德                     276      1584        17.42  
1312   國喬                    1671      9704        17.22  
3545   敦泰                     562      3330        16.88  
8105   凌巨                     673      4527        14.87  
4725   信昌化                   613      4201        14.59  
3005   神基                     192      1339        14.34  
3533   嘉澤                     147      1076        13.66  
006205 富邦上証                1202      8856        13.57  
2104   中橡                     213      1591        13.39  
2458   義隆                     347      2669        13.00  
2030   彰源                     212      1657        12.79  
2347   聯強                    1752     14221        12.32  
00672L 元大S&P原油正2          1127      9207        12.24  
2303   聯電                    5976     50158        11.91  
1808   潤隆                     231      1950        11.85  
2448   晶電                    3405     29298        11.62  
2023   燁輝                     253      2242        11.28  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00663L 國泰臺灣加權正2         -860      1127       -76.31  
00648R 元大S&P500反1          -1440      3040       -47.37  
00671R 富邦NASDAQ反1           -508      1239       -41.00  
00669R 國泰美國道瓊反1        -1371      5154       -26.60  
00642U 元大S&P石油             -690      3109       -22.19  
2891   中信金                -13646     67770       -20.14  
2357   華碩                    -331      1769       -18.71  
2884   玉山金                 -4893     26721       -18.31  
00683L 元大美元指數正2         -391      2161       -18.09  
2451   創見                    -201      1147       -17.52  
3023   信邦                    -368      2173       -16.94  
1527   鑽全                    -187      1145       -16.33  
3706   神達                    -242      1658       -14.60  
2610   華航                   -2253     15580       -14.46  
00631L 元大台灣50正2           -665      4621       -14.39  
2002   中鋼                   -3072     21587       -14.23  
00651R FH香港反1               -150      1140       -13.16  
3167   大量                    -134      1024       -13.09  
9933   中鼎                    -233      1792       -13.00  
6477   安集                    -143      1121       -12.76  
3036   文曄                    -336      2677       -12.55  
00665L 富邦H股正2              -261      2096       -12.45  
2324   仁寶                   -1367     11061       -12.36  
00643  群益深証中小            -780      6411       -12.17  
2014   中鴻                   -2942     24443       -12.04  
3231   緯創                   -4344     36307       -11.96  
1455   集盛                    -461      3916       -11.77  
3048   益登                    -146      1259       -11.60  
6191   精成科                  -142      1228       -11.56  
6282   康舒                    -201      1796       -11.19  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。
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