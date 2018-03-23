◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧03月23日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 2325 矽品 3363 3667 91.71 9904 寶成 3771 4692 80.37 2475 華映 2755 3986 69.12 0050 元大台灣50 5521 8060 68.50 1504 東元 8081 11901 67.90 1303 南亞 7039 10558 66.67 00656R 國泰中國A50反1 1090 1643 66.34 2303 聯電 32387 50158 64.57 2347 聯強 9157 14221 64.39 9933 中鼎 1147 1792 64.01 2356 英業達 8223 12882 63.83 4904 遠傳 1450 2292 63.26 2385 群光 802 1270 63.15 1102 亞泥 2065 3310 62.39 1326 台化 5644 9090 62.09 2511 太子 719 1170 61.45 4938 和碩 6388 10625 60.12 5521 工信 810 1351 59.96 2886 兆豐金 10775 18052 59.69 2204 中華 717 1206 59.45 1413 宏洲 796 1341 59.36 1101 台泥 4443 7493 59.30 1227 佳格 704 1196 58.86 2351 順德 835 1434 58.23 00673R 元大S&P原油反1 2438 4207 57.95 3045 台灣大 3606 6338 56.89 2890 永豐金 11319 20030 56.51 2615 萬海 1060 1888 56.14 2449 京元電子 3101 5574 55.63 3005 神基 744 1339 55.56 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 2325 矽品 -3268 3667 -89.12 00663L 國泰臺灣加權正2 -948 1127 -84.12 1504 東元 -9213 11901 -77.41 9933 中鼎 -1380 1792 -77.01 00671R 富邦NASDAQ反1 -845 1239 -68.20 4938 和碩 -7111 10625 -66.93 3023 信邦 -1414 2173 -65.07 2385 群光 -826 1270 -65.04 2475 華映 -2563 3986 -64.30 2002 中鋼 -13880 21587 -64.30 1413 宏洲 -854 1341 -63.68 2511 太子 -743 1170 -63.50 6477 安集 -705 1121 -62.89 2308 台達電 -6261 10032 -62.41 00648R 元大S&P500反1 -1885 3040 -62.01 2891 中信金 -41451 67770 -61.16 2301 光寶科 -4897 8120 -60.31 1303 南亞 -6296 10558 -59.63 2633 台灣高鐵 -1514 2542 -59.56 6282 康舒 -1063 1796 -59.19 1227 佳格 -694 1196 -58.03 2884 玉山金 -15473 26721 -57.91 3045 台灣大 -3665 6338 -57.83 1409 新纖 -1146 1983 -57.79 5521 工信 -777 1351 -57.51 2356 英業達 -7350 12882 -57.06 2897 王道銀行 -867 1524 -56.89 2610 華航 -8808 15580 -56.53 2504 國產 -1103 1955 -56.42 6191 精成科 -692 1228 -56.35 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 0050 元大台灣50 4803 8060 59.59 00656R 國泰中國A50反1 888 1643 54.05 00673R 元大S&P原油反1 2075 4207 49.32 00640L 富邦日本正2 1075 2775 38.74 00636 國泰中國A50 5122 14064 36.42 006206 元大上證50 1308 3895 33.58 00638R 元大滬深300反1 341 1261 27.04 5305 敦南 842 3297 25.54 00708L 元大S&P黃金正2 596 2383 25.01 9904 寶成 1152 4692 24.55 8215 明基材 327 1427 22.92 8163 達方 608 3180 19.12 1444 力麗 650 3673 17.70 2520 冠德 276 1584 17.42 1312 國喬 1671 9704 17.22 3545 敦泰 562 3330 16.88 8105 凌巨 673 4527 14.87 4725 信昌化 613 4201 14.59 3005 神基 192 1339 14.34 3533 嘉澤 147 1076 13.66 006205 富邦上証 1202 8856 13.57 2104 中橡 213 1591 13.39 2458 義隆 347 2669 13.00 2030 彰源 212 1657 12.79 2347 聯強 1752 14221 12.32 00672L 元大S&P原油正2 1127 9207 12.24 2303 聯電 5976 50158 11.91 1808 潤隆 231 1950 11.85 2448 晶電 3405 29298 11.62 2023 燁輝 253 2242 11.28 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 00663L 國泰臺灣加權正2 -860 1127 -76.31 00648R 元大S&P500反1 -1440 3040 -47.37 00671R 富邦NASDAQ反1 -508 1239 -41.00 00669R 國泰美國道瓊反1 -1371 5154 -26.60 00642U 元大S&P石油 -690 3109 -22.19 2891 中信金 -13646 67770 -20.14 2357 華碩 -331 1769 -18.71 2884 玉山金 -4893 26721 -18.31 00683L 元大美元指數正2 -391 2161 -18.09 2451 創見 -201 1147 -17.52 3023 信邦 -368 2173 -16.94 1527 鑽全 -187 1145 -16.33 3706 神達 -242 1658 -14.60 2610 華航 -2253 15580 -14.46 00631L 元大台灣50正2 -665 4621 -14.39 2002 中鋼 -3072 21587 -14.23 00651R FH香港反1 -150 1140 -13.16 3167 大量 -134 1024 -13.09 9933 中鼎 -233 1792 -13.00 6477 安集 -143 1121 -12.76 3036 文曄 -336 2677 -12.55 00665L 富邦H股正2 -261 2096 -12.45 2324 仁寶 -1367 11061 -12.36 00643 群益深証中小 -780 6411 -12.17 2014 中鴻 -2942 24443 -12.04 3231 緯創 -4344 36307 -11.96 1455 集盛 -461 3916 -11.77 3048 益登 -146 1259 -11.60 6191 精成科 -142 1228 -11.56 6282 康舒 -201 1796 -11.19 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。