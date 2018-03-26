南韓政府推「強制關閉電腦計劃」3月30日實施

南韓政府正試圖遏制「加班文化」，並要求政府單位職員必須在星期五晚上 8 點（20:00）強制關閉電腦離開工作崗位。據了解，這是在工作調控的 3 個階段中開始實施的第 1 階段。

根據南韓新聞《Yonhap》報導，韓國人的工作時間可謂全球前幾名，而政府機關的職員每年的平均工作時間為 2,739 小時，比其他發達國家的平均工作時間多出了約 1000 銷售。

每年各國工作時速 / 圖：OECD

根據南韓人事和管理部的一項調查顯示，2017 年的責任制員工平均加班時間為每月 70.4 小時，一般員工加班時數為每月 31.5 小時。

南韓海洋和漁業部官員加班時數最多，為每月 158.3 小時，其次是國家消防局 144.8 小時、海巡署 132.2 小時、海關 110.1 小時。政府機關較不會有加班未打卡的跡象。

規定的 20:00 週五關閉電腦措施將於 3 月 30 日開始實施，而第 2 階段將於 4 月開始實施，將規定每月的第 2 和第 4 個週五於 19:30 強制關閉電腦。 5 月以後，該計劃將於每週五 19:00（晚間 7 點）強制關閉電腦。

然而，根據首爾市政府（SMG）的數據顯示，雖然工作與生活的平衡是值得讚揚的，而韓國國會在本月初通過了「每週最高工作時速從 68 銷售減至 52 小時」，但有 67.1% 的政府工作人員還是要求豁免強制電腦關閉措施。