諾獎得主席勒：美國夢已變買房夢，中國夢或可推動經濟成功

摘要：諾貝爾經濟學獎得主席勒表示，美國夢從平等主義夢想逐步變成財富夢，又被房產機構包裝成「買房夢」；中國夢將個人和中華民族的偉大復興相連接，未來也可能與財富夢相連，但這也推動經濟成功。

在 2018 年 3 月 24 日上午舉行的「中國發展高層論壇 2018· 經濟峰會」上，耶魯大學教授、2013 年諾貝爾經濟學獎獲得者、行為經濟學大師羅伯特 · 席勒在會上發表《中國夢和美國夢》的主題演講。

席勒教授提到，「中國夢」最早其實出自南宋愛國詩人鄭思肖筆下，當時蒙古人入侵中原，他當時提出的中國夢是希望恢復華夏往昔的榮耀。習近平主席為「中國夢」帶來了更多的生機和活力，把個人和中華民族的偉大復興相連接。

關於「美國夢」，席勒表示，這是由亞當斯在 1931 年經濟大蕭條時提出的，是一種平等主義的夢想。但「美國夢」的意義幾十年來發生了變化，每個人都可以充分的釋放自己的潛力，不會因為大家的出身、種族而歧視你。

後來，「美國夢」又變成有房的夢、大房子的夢。席勒教授提到，「美國夢」受到那些房產仲介或按揭機構的鼓吹，一家人買了很大的房子，就算實現了「美國夢」。

他最後強調，「美國夢」和「中國夢」都還是有很多的活力，並表示如果「中國夢」已經變得跟財富相關，也有可能會推動經濟發展。

以下是羅伯特 · 席勒教授的演講全文：

午餐的時候我會更多地介紹敘述經濟學，但現在我關注的是我非常感興趣的敘述或者是話語，也就是「中國夢」這個概念，因為經濟學家似乎對這個的談論並不多。

但是，「中國夢」這樣一個敘述是習近平主席近年來提出的，鼓勵個性化的發展和創造性，以及樂觀的情緒、自信。這些因素會提升中國的經濟發展。所以在這個方面我非常的支持他。還有「美國夢」這樣一個說法。

我想先談一談「中國夢」的緣起。其實沒有哪樣東西是完全創新的，即使是習主席提出的「中國夢」也不是第一次提出。鄭思肖是生活在 13 世紀的中國人，他當時寫了一首詩，當時就提出了「中國夢」這個說法。

我不會中文，但我也希望能夠找到這首詩。我想我是找到了這首詩，我又用谷歌翻譯來看他寫的這首詩到底是什麼，「中國夢」意味著什麼。我的讀詩並不是非常成功，但它確實說的很清楚，「中國夢」是什麼。

對鄭思肖來說，要恢復中國昔日的榮耀，也就是在蒙古人入侵中原的時候，他寫了這樣一首詩，是希望能夠恢復中國往昔的榮耀。

習近平主席確實為「中國夢」帶來了很多的生機和活力，他說要敢於夢想，這是一個使命，能夠把個人和中華民族的偉大復興相連接。而且也會有一些間接的影響，會鼓勵中國的消費熱潮，可能是房地產的熱潮。

跟「美國夢」進行比較，這是非常有意思的現象。我也查了一下詞典，是在 20 世紀初提到了「美國夢」，但一直沒有流行起來。我強調的敘述經濟學就是有時候這些敘述會瘋狂地流傳開來，我們必須了解這樣一個過程，因為它們絕對感染力，大家感到非常振奮。

這個人，亞當斯，大家可能記不住他，他並不是美國的總統，但寫了一本書，關於美國的理想。他用了「美國夢」這樣一個說法。他說「我夢想這樣一片土地，生活能夠更好、更加充實、更加圓滿，能夠惠及所有人」。他並沒有提到女性，所以他是有一些性別歧視。

在 1931 年，他說「每一個男人和每一個女人都應該能夠充分地發揮自己的潛力」。這似乎是一個核心的理想，實現了某種程度的民主化。

我想不能根據大家的學歷或者是頭銜，或者是他們的家庭背景來判斷別人。這是一個包容的夢想。像羅賓遜這樣的人，他們說有時候國家失敗是因為它不夠包容。還有一個「財富夢」，「美國夢」和「財富夢」似乎有交叉的地方。

最後一段，他明確地說到「它不是關於汽車或者是高薪的夢想，這是一種關於我們共同分享的社會」，所以是一種平均主義、平等主義的夢想。

我發現習近平主席在這周二，在「兩會」期間他也說過，這個新時代屬於每個人，每個人都屬於新時代的一部分，見證並且創造新的途徑，建設這樣一個新時代，這在中國也有廣泛的傳播。

法國前總理奧朗德也希望做到這一點。他寫了一書《法國夢》，跟這一點非常接近。儘管他聯繫到了法國革命，這是非常悠久的法國傳統。

但是，奧朗德沒辦法做到這一點。如果他有很好的輔導，他可能做到，但他沒有成功。但是，在中國，這個理念確實是傳播開來了。

非常有意思的是，我剛才說到的亞當斯，他提出了「美國夢」，幾乎是在美國大蕭條的時候提出的，就像是鄭思肖在中國非常動盪的時候提出了「中國夢」，因為當時是蒙古人的入侵。

非常有意思的是亞當斯關於「美國夢」的概念，直到他去世才流傳開來。他是 1931 年寫的這些。我也看了關於「美國夢」在 30 年代有什麼樣的討論，大多數都是知識分子在《大西洋月刊》這樣的報刊里發表文章的時候才寫到，並沒有廣為流傳。

這是按照年份，從 1800 年到 2017 年，大家看到「美國夢」在一些文章、報刊中提到的次數。「美國夢」首先是在那裡出現的，1950 年之前，亞當斯的書出版以後才出現的，確實是亞當斯提出的。

他是在 1950 年之前去世的，在去世之後，這個想法流傳的很廣，而且也被人用濫了。這是一種瘋傳，是幾十年的過程，還在不斷的增長。

川普總統也說過「美國夢」，他非常善於找到能夠激勵一些人的話語。但是，它的意義在幾十年來發生了變化。每個人都可以充分的釋放自己的潛力，不會因為大家的出身、種族而歧視你。

但是，它是關於有房的夢，關於大房子的夢。「美國夢」受到那些賣房人的鼓吹，或者是受到按揭機構的鼓吹。比如，報紙上的廣告會說，有一家人買了很大的房子，我們可以幫助你實現「美國夢」。病毒也是同樣的，它們會變異，變異成不好的東西。

我認為「美國夢」和「中國夢」都還是有很多的活力。我不知道「中國夢」是不是已經變異成跟財富相關。也有可能，但這可以推動經濟的成功。

『新聞來源／華爾街見聞』