李曉鵬：建議清理不合規金控集團 嚴審股東背景

中國證券網訊-針對規範發展金融控股集團的問題，中國光大集團股份公司董事長李曉鵬24日建議，應認真清理不符合規範的金控集團，嚴格審查金融集團的股東背景。

李曉鵬是在國務院發展研究中心主辦的中國發展高層論壇「防控重大金融風險」分組會上作出上述表示。李曉鵬說，當前社會對金控集團比較關心，金控集團出現了金融牌照濫用等亂象，主要原因在於，一是一些部門和地區放松了對股東資質審查，讓沒有實力和管理能力的股東，成為金融控股集團的股東；二是金控集團形成形成泛金控勢態，經營過程中不規範，個別主體利用各類金融牌照實現自身產業擴張；三是法律地位不明確；四是監管工作不完全到位。

「這幾年金融跨界經營非常頻繁，出現混業經營發展態勢，但是監管仍然以分業為主，對資金來源、公司治理、關聯交易等沒有明確要求」。李曉鵬說，近期黨中央對監管體制做出重要改革，這對維護金融穩定，保證金融業穩定發展來說是一個正確決定。

當前金控集團定義缺乏統一的標準，在李曉鵬看來，並不是持有多個金融牌照就是金控集團，他提出三個字來衡量：一是高。通過金控集團運用多牌照優勢，提高經營效率，減少經營成本；二是要真。通過金控集團的多牌照優勢，為客戶提供多種服務；三是要實。金控集團的本源是服務實體經濟，要對實體經濟發展做出貢獻。

為了規範發展金融控股集團，他建議，應認真清理不符合規範的金控集團，嚴格審查金融集團的股東背景。

除了上述兩條規範發展建議外，李曉鵬還認為，應出台金控機構的監管要求和法律法規，明確金控集團法律地位；在現行體制下，不宜快速放開對金控集團的準入。此外，他還建議對金控集團做一些試點，比如引入戰略投資者，支持金控集團推行混合所有制，支持有條件的金控集團上市，支持金融集團發行優先股等融資工具補充資本金，支持符合監管要求的金控集團開展並購和資產重組等。

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