全球最古老的數位貨幣交易所之一：Bitstamp將被韓國投資者收購？

據《紐約時報》金融與科技記者 Nathaniel Popper 在 3 月 22 日的推特爆料，總部位於盧森堡的數位貨幣交易所 Bitstamp 很快將被韓國投資者以 4 億美元收購，目前洽購已經進入最後階段。

業內垂直媒體 CoinTelegraph 周五表示，雖然 Bitstamp 平台和潛在買家本身沒有置評，但有知情人士向 CoinTelegraph 確認了這個消息。《紐約時報》記者也說自己從很多個消息處得知。

Bitstamp 交易所成立於 2011 年，聯合創始人莫拉克（Damijan Merlak）和柯德里克（Nejc Kodric）都是 80 後，也都來自斯洛文尼亞。早在 2015 年，兩人就躋身該國 50 大富豪之列。

數字資產市場的數據供應商 CoinMarketCap.com 統計，Bitstamp 在交易量上屬於全球第 11 大數位貨幣交易平台，提供比特幣、以太幣、瑞波幣、萊特幣、比特幣現金對美元和歐元；以太幣、瑞波幣、萊特幣、比特幣現金兌比特幣的多幣種與幣幣交易。

在截至發稿的過去 24 小時內，Bitstamp 交易量為 1.83 億美元，較兩個小時前的 1.86 億美元略有下滑。其中比特幣兌美元的交易量最大，接近 1.2 億美元。

據多家數位貨幣垂直媒體援引推特上的討論，有海外用戶擔心出售後不熟悉韓國的數位貨幣監管法律，稱自己會減少或者徹底不用這個平台。但也有推特用戶稱，交易平台所有權的變更不代表公司必然發生轉變，除非未來的「金主」決定放棄歐洲的執業牌照、銀行關係和業務等。

還有數位貨幣愛好者直接在《紐約時報》記者的推文下留言索要消息消息，否則就要懷疑是個假新聞。目前 Bitstamp 不提供前五大數位貨幣兌韓元的交易，如果被收購的資訊屬實，有分析認為該平台可能會增加相關的交易服務。

（上圖來自 CoinMarketCap.com 對數位貨幣的排名）

（持續更新中）

『新聞來源／華爾街見聞』