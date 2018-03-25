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全球最古老的數位貨幣交易所之一：Bitstamp將被韓國投資者收購？
※來源：華爾街見聞

據《紐約時報》金融與科技記者 Nathaniel Popper 在 3 月 22 日的推特爆料，總部位於盧森堡的數位貨幣交易所 Bitstamp 很快將被韓國投資者以 4 億美元收購，目前洽購已經進入最後階段。

業內垂直媒體 CoinTelegraph 周五表示，雖然 Bitstamp 平台和潛在買家本身沒有置評，但有知情人士向 CoinTelegraph 確認了這個消息。《紐約時報》記者也說自己從很多個消息處得知。

Bitstamp 交易所成立於 2011 年，聯合創始人莫拉克（Damijan Merlak）和柯德里克（Nejc Kodric）都是 80 後，也都來自斯洛文尼亞。早在 2015 年，兩人就躋身該國 50 大富豪之列。

數字資產市場的數據供應商 CoinMarketCap.com 統計，Bitstamp 在交易量上屬於全球第 11 大數位貨幣交易平台，提供比特幣以太幣瑞波幣萊特幣比特幣現金對美元歐元以太幣瑞波幣萊特幣比特幣現金兌比特幣的多幣種與幣幣交易。

在截至發稿的過去 24 小時內，Bitstamp 交易量為 1.83 億美元，較兩個小時前的 1.86 億美元略有下滑。其中比特幣美元的交易量最大，接近 1.2 億美元

據多家數位貨幣垂直媒體援引推特上的討論，有海外用戶擔心出售後不熟悉韓國的數位貨幣監管法律，稱自己會減少或者徹底不用這個平台。但也有推特用戶稱，交易平台所有權的變更不代表公司必然發生轉變，除非未來的「金主」決定放棄歐洲的執業牌照、銀行關係和業務等。

還有數位貨幣愛好者直接在《紐約時報》記者的推文下留言索要消息消息，否則就要懷疑是個假新聞。目前 Bitstamp 不提供前五大數位貨幣韓元的交易，如果被收購的資訊屬實，有分析認為該平台可能會增加相關的交易服務。

（上圖來自 CoinMarketCap.com 對數位貨幣的排名）

（持續更新中）

 

 

『新聞來源／華爾街見聞』

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