瑞信：科技股依然值得買 中國股市利潤驚喜多且不貴

摘要：盡管周一美國科技股領跌，但是瑞信卻認為，科技股仍然值得買。此外，相比於其他新興市場股市，中國上市公司利潤驚喜最多，而且估值仍然不貴，依然值得買入。

在周二的瑞信亞洲投資會議上，兩位瑞信分析師分別表達了對科技股和中國股市的信心。

周一，受到Facebook和Uber不利消息的影響，科技板塊領跌美國股市並拖累大盤。

不過，瑞信全球股市策略師Andrew Garthwaite則認為，目前科技股依然值得買。

據美國媒體CNBC報道，Garthwaite在香港舉行的瑞信亞洲投資會議上稱：

我喜歡科技股的原因是這些股票的周期性、防禦性和成長性，以及它們在這輪牛市晚期極高的適應性。科技股是這輪周期的先導，換言之，市場必須由科技股來領銜。

具體來看，Garthwaite更傾向於網絡安全、遊戲和軟件公司。

Garthwaite稱，在早些時候的大拋售中，以及在債券收益率上升的過程中，科技股都能堅守陣地。此外，由於科技公司杠桿率較低，他們的現金流狀況普遍較好。因此，他認為科技股的估值並沒有超出公允價值。不過，他也擔憂，和數據保護相關的法律會限制科技公司的競爭優勢，同時稅收改革也將對科技公司提供的服務產生影響。

瑞信另一位分析師則對中國股市充滿信心。

據新浪財經報道，同樣是在香港舉行的亞洲投資會議上，瑞信全球新興市場策略師Alex Redman稱，由於和其他新興市場相比，中國股市利潤驚喜最多而估值仍然不貴，因此他繼續押註中國股市。

Redman還提到，中國政策環境對股市“仍然相對有利”。

此外，Redman還稱，「中國企業價值創造回歸正值令人欣慰」，那些減持中國資產的新興市場基金正「爭先恐後」重新配置這個市場，因為先前「押錯了註」。

*本文來自華爾街見聞

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