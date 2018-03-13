價量下滑 綠悅-KY2月營收年減逾五成 新產線最快H2貢獻營收

適逢農曆春節假期，2 月整體出貨天數減少，中國 BOPA 薄膜生產大廠綠悅 - KY(1262)2 月營收 3.49 億元，月減 35.51%，年減 54.49%；累計 1-2 月營收 8.90 億元，年減 34.66%。綠悅 - KY 指出，2 月出貨天數僅 13 天，整體出貨量較上個月減少約 27%；此外，2 月份整體出貨價較上個月下降約 13%，主要受到競爭者新產線陸續投產影響，導致競爭加劇，公司相應調整售價。綠悅 - KY 表示，持續擴充中高階及複合式 BOPA 薄膜產能，將依照原定計畫獨家引進德國布魯克納的磁懸浮三 - 五線（第九 - 十一線）進行擴產，其中磁懸浮三線（第九線）目前正進行裝機與試產，預估下半年開始挹注營收貢獻；磁懸浮四線（第十線）於 3 月初開始裝機，明年初進入量產；磁懸浮五線（十一線）則預計明年第一季開始裝機，明年底前可望加入量產行列。



展望 2018 年，綠悅 - KY 持謹慎樂觀態度，並指出，中低階產品雖仍受到中國同業擴產影響，但持續擴大高毛利的複合式產品比重，包括鋰電池鋁塑膜用 sPHA 薄膜及高級食品包裝用的複合式 EHA 薄膜，今年出貨量預計均可逐季提升；在產能擴充方面，亦鎖定高毛利複合式產品作為主要擴充項目，預估至明年底產能擴充完畢，總產能將倍增達每年 10 萬公噸。



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