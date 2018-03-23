【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到美中貿易戰引爆市場擔憂衝擊台灣產業供應鏈之下，使得台股大幅跳空開低，終場加權指數下跌 182.51 點，跌破 11000 點整數關卡，技術面有再度轉空的疑慮，而外資在現貨部分賣超 60.32 億，合計三大法人現貨淨賣超 105.94 億。

《國際金融市場焦點分析》

美中貿易大戰有升溫的跡象，美股三大指數延續前一日因 FED 採取緊縮政策所帶來的賣壓，三大股指均創今年 2 月 8 日以來最大單日跌幅；匯市方面，美元指數昨日早盤因 FOMC 會議結果未如預期鷹派而引發失望賣壓，不過下午歐洲時間即在歐元領跌下展開反彈，BOE 利率會議雖維持利率水轉不變，但有兩位官員意外投票支持升息，英鎊短暫拉升但仍不敵賣壓而拉回，美元指數收盤反而小漲。

《國際商品市場焦點分析》

美中貿易戰升溫導致股市重挫，引發的恐慌情緒蔓延至商品市場，油價在近七週高點遭遇獲利了結賣壓而收跌，不過今日早盤 WTI 期貨電子盤價格出現急拉，幾乎回補昨日跌幅；FOMC 會議之後美元出現失望賣壓，４月黃金期貨價格順勢突破 1230 美元，雖然晚間美元反彈金價因此收歛部分漲幅，但今日早盤亞股重挫引發的避險買盤，再度推升金價走高。

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