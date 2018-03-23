【華冠投顧】丞唐講股：301風暴 美股亞股倒 台股相對抗跌 -何丞唐 分析師

美股昨晚因中美貿易戰引發投資市場疑雲，創下近一個多月來的最大跌幅道，道瓊工業指數大跌 724.42 點，跌幅 2.9%，收在 23957.89 點；標普 500 指數下跌 2.5%，為 2643.69 點；那斯達克指數下跌 2.4%，為 7166.68 點。

台股也受美股拖累影響，早盤跳水以下跌 142 點開出，盤中最低至 10758 點的下跌 247 點，權值股首當其衝，尾盤加權指數以下跌 182 點作收，收在 10823 點，成交量能為 1460 億元。

盤面上，廣告傳播集團的 8497 聯廣首上市，股價上漲 10.8%，來到 51 元；其餘較有表現個股，又以生技族群相對突出。3073 普格、4144 康聯 KY、3622 洋華、8930 青鋼、4180 安成藥、1786 科妍等逆勢飄紅。而個股跌勢較重的為：8024 佑華、8423 保綠 KY、5608 四維航、2434 統懋、6120 達運、1515 力山、2014 中鴻等。

台股今日相較於亞股較為抗跌，主因內資及融資餘額尚未有大幅度的下降，顯示台股信心相對強勁，後續仍需留意中美貿易戰的動向，國際股市的態勢也將牽引大盤後勢。此外，留意外資賣超幅度，若內資尤強、外資回補，在消息面影響過後，大盤仍可望釋出買點後反攻。短線謹慎、切勿躁進。

※以上內容由華冠投顧 何丞唐 分析師 整理提供，

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