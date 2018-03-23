無敵今年車用、雲端營收有望倍增 力拼明年轉盈

無敵 (8201) 因列入警示股，依規定公告自結，2 月營收 2.99 億元，稅後淨利 16 萬元；去年第四季營收 2.74 億元，稅前淨損 2010 萬元，稅後淨損 2068 萬元，EPS-0.33 元；去年營收 11.90 億元，稅後淨損 9770 萬元，EPS-1.57 元。無敵表示，2 月因日本學習機專案入帳，帶動營收大幅成長，3 月營收即恢復正常水位。無敵提到，此學習機供貨給日本兒童學習大廠，在日本有約 300 萬會員，已合作約 5 年的時間，由無敵進行 ODM 生產，這兩年出貨穩定，每年約有 4 億元的營收貢獻，今年也將維持差不多的業績表現。



而無敵近年在母公司英業達 (2356) 的扶植下，跨入雲端及車用領域，無敵表示，看好今年在雲端及車用產業的發展，在 AI 需求及車用電子等需求推升下，兩者今年的營收貢獻有望較去年倍增，拼增佔比至 30%。



英業達持有無敵 37.5% 股權，近年扶植無敵發展雲端事業，去年在 AI、智慧交通等業績貢獻下，雲端的營收占比約 10%。無敵提到，在 AI 部分，目前與麗臺 (2465) 合作，將旗下代理的 NVIDIA 顯卡，軟硬體整合後，再出貨給企業用戶，毛利率優於平均水準；而在智慧交通方面，則出貨交通號誌中的電子控制系統，包含電腦、伺服器、纜線等，看好今年雲端營收有望倍增。



除了雲端產業外，車用也是無敵今年發展的一大重點，無敵指出，去年在倒車顯示鏡頭已有少量出貨，出貨方式是供應給台灣的合作商，再由合作商供應給美國汽車零件零售大廠，今年新品則為 RFID 汽車把手，預計在第二季出貨，在車用產品出貨放量下，營收貢獻也將拼倍增表現。



然無敵也提到，目前子公司及海外投資仍有虧損，今年轉盈仍有努力空間，但將努力拚增本業業績，尤其在雲端及車用的發展上，今年將有很大的進展，貢獻也將逐步放大，希望藉由本業的業績成長，縮小虧損，力拼明年轉盈。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』