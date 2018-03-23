日本2月核心CPI達到1% 為近3年半首次

日本 2 月核心 CPI 達到 1%，是近 3 年半來首次，距日本央行目標 2% 雖有小幅進展，但仍有一半待達成。

據《Market Watch》報導，日本總務省 23 日公布數據顯示，1 月消費者物價指數 (CPI) 連續第 14 個月上揚，漲幅為 0.9%。

核心 CPI 主要排除生鮮食品的價格，1% 的數值與經濟學家預期一致，升幅是 2014 年 8 月以來新高。

央行所偏愛的，扣除生鮮食品和能源的全國 CPI，則較去年同期上升 0.5%，1 月為上升 0.4%。

數據顯示，汽油、煤油和公用事業價格上漲，是 2 月核心 CPI 上漲的主要原因。

由於就業市場緊俏及薪資溫和上漲，消費物價可能繼續攀升，但日元升值可能會打壓進口價格，這將讓日本央行保持警惕。

日本失業率來到 25 年低點，為 2.4%，理論上這將為薪資帶來上行壓力，進而刺激通膨上升，不過通膨升勢仍慢於央行的預期。

日本央行目前仍堅持繼續寬鬆立場一段時間，直到通膨達到目標。雖然總裁黑田東彥曾說，升息在理論上有可能，但隨後就再次重申寬鬆立場。

瑞穗證券首席市場經濟學家 Yasunari Ueno 認為，日本央行希望避免突破 1% 後，造成政策調整或退出寬鬆的市場解讀，進一步帶來日元上漲與日股下跌的壓力。