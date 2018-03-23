京東金融和30家銀行成立“商業銀行零售信貸聯盟”

23日，京東金融發布貫穿零售信貸業務全流程的産品“北鬥七星”，旨在幫助中小銀行提升零售信貸效率，目前，已經接入包括江蘇銀行、南京銀行、包商銀行在内的近30家銀行。

當天，京東金融還與近30家商業銀行共同發起成立“商業銀行零售信貸聯盟”，聯盟成員優先享受場景開放、技術共享，并優先加入基于區塊鏈技術的反欺詐聯盟。

據悉，“北鬥七星”主要針對中小銀行面臨的獲客難、審批效率低、資金利用效率低等問題，不僅能幫助中小銀行及新興民營銀行從零啓動零售信貸，將籌備期從至少半年縮短到一個月，而且能增強銀行的獲客和活客能力，幫助中小銀行將零售信貸規模最高提升40%。

京東金融稱，“北鬥七星”上線以來平台交易規模保持195%的月複合增長率，為合作銀行零售信貸用戶量帶來近300%的增長。

京東金融副總裁、金融科技事業部總經理謝錦生在會上公布了“京信計劃”。京東金融希望通過“北鬥七星”等一系列創新産品，幫助每個合作夥伴在一年内增加100億零售信貸放款規模，三年内實現100億餘額增量。

據介紹，“北鬥七星”包括信貸平台、量化營銷、智能身份識别、智能信貸系統、大數據風控、ABS資産雲工廠、風險運營七大模塊，可以幫助銀行打造前、中、後端平台，涵蓋從系統搭建到獲客、風控、用戶運營、貸後管理、資産處置等業務全流程中的每個節點。

一方面，借助于“北鬥七星”的全流程一站式服務，中小銀行可以低成本快速搭建系統，從零啓動業務上線，將原來至少半年的業務籌備期縮短到一個月;另一方面，“北鬥七星”中的各個模塊也可以解耦出來，向銀行提供定制化服務。

京東金融進一步介紹說，“北鬥七星”中所包含的“玉衡”大數據風控，能幫助銀行信貸審核效率提高10倍以上，客單成本降低70%以上，授信白名單擴充接近一倍。“北鬥七星”中的“天樞”信貸平台將通過“京東場景開放”和“外部場景共建”兩種方式，為銀行連接新的場景和客群。

來源：中國證券網

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