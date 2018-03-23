1-2月電信業務總量達6853億元 同比增長117%

工信部3月23日公布2月份通信業經濟運行情況。數據顯示，電信業務總量實現三位數增長。1-2月，電信業務總量完成6853億元，同比增長117%。電信業務收入完成2168億元，同比增長4.9%。

移動電話用戶達到14.4億，移動寬帶用戶占比超八成。2月末，三家基礎電信企業的移動電話用戶總數達到14.4億戶， 1-2月累計淨增2406萬戶。移動寬帶用戶(即3G和4G用戶)總數達到11.7億戶，占移動電話用戶的80.9%，1-2月累計淨增3481萬戶。4G用戶總數達到10.3億戶，1-2月淨增3555萬戶，4G用戶占移動電話用戶的71.6%。

當月戶均移動互聯網接入流量達2.63GB。1-2月移動互聯網累計流量達68.9億GB，同比增長186%。其中，通過手機上網的流量達到67.2億GB，同比增長206%，占移動互聯網總流量的97.5%。2月當月戶均移動互聯網接入流量達到2.63GB，同比增長151%。

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