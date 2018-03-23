【大行報告】瑞銀：中移動(00941-HK)收入增長強勁 重申買入評級

瑞銀發表報告表示，中移動(00941-HK)去年服務收入按年升7.2%至6,684億元人民币，主要是受惠固網寬帶及企業服務，期内純利升5.1%至1,143億元人民币，派息比率提升2個百分點至48%，均符合預期。該行估算，公司來自新興業務(包括IDC及IoT等)收入按年增長17.3%至572億元人民币，佔服務收入的9%，相信未來將可成為中移動的增長引擎。

國務院總理李克強早前宣布將在今年7月1日要求三大電訊商取消數據漫遊費用，該行認為此舉將打破内地三大電訊商的定價策略，或帶動數據資費下跌，為中移動服務收入增長帶來壓力，但管理層表示有信心在相關措施影響下，收入及盈利仍會增長。

該行維持中移動「買入」評級，目标價為99港元，認為其市盈率與其他亞洲電訊商估值比較有48%的折讓，反映投資者對其派息政策及面對的監管措施有憂慮，但公司將派息比率提升至48%，反映管理層願意派發更多利潤，現時公司股息率為4.9厘，料可支持其股價走勢，維持「買入」評級。

截至發稿，中國移動跌1.25%，報70.85元，成交1059.17萬股，涉資7.51億元。

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