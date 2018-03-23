中租-KY去年EPS 8.29元創新高，今年前2月每股稅後賺1.48元

【財訊快報／許展溢】中租 - KY(5871)2 月自結合併營收 35.72 億元，月減 8.73%、年增 29.21%，每股盈餘 0.73 元，創同期新高。而 1 至 2 月合併合併營收 74.87 億元，年增 24.47%。累計 1 至 2 月合併稅後純益 18.7 億元，年增 47%，累計每股稅後純益 1.48 元。中租 - KY 表示，2 月自結合併稅後純益 9.2 億元，較去年同期成長 50%，累計當月獲利較前月略減 3%，主要是受到 2 月農曆年工作天減少，但當月獲利仍維持 9 億元以上。



中租 2017 年合併營收 414.54 億元，年增 9.07%，歸屬業主稅後淨利 96.61 億元，年增達 33.38%，每股盈餘 8.29 元，三者都續創新高。整體授信餘額年增 14%，其中台灣成長 12%、東協成長 17%，中國大陸成長 18%，以人民幣計算則成長 19%。



中租日前召開法說會指出，去年獲利高度成長，主要是受惠營運效能及資產品質提升。去年總資產報酬率自 2.7% 提升至 3.3%，股東權益報酬率自 19% 提升至 21%，延滯率自 4.1% 降至 3.6%。



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