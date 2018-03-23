雅茗-KY去年營運創六高 擬配息4元 看好今年有望再攀高峰

雅茗 - KY(2726) 去年營運創六高，包含新開店數、營收、獲利及 EPS、毛利率、營益率皆創歷史新高紀錄。去年營收新台幣 19.94 億元，年增 14%，稅後淨利 1.56 億元，年增 29%，EPS5.02 元，經董事會決議，擬配發現金股利 4 元，現金配發率達 80%，依昨日收盤價格 83.10 元計算，殖利率 4.78%，將於 6 月 15 日召開股東會。雅茗 - KY 表示，截至去年 12 月底全集團門店數共 865 家，其中「快樂檸檬」持續積極的展店、「菁英 200 計畫」及深化與外送平臺、支付平台的合作，同時推出網紅商品、加大線上及線下的各種營銷方案，全力推升店鋪營業額成長。



而在海外市場，則以深耕歐美，優化日韓，立足中東，前進東協的策略發展。另外「茶閣里的貓眼石」、「游香食樂」及「Alma」西班牙餐廳等品牌在去年營收及獲利亦有不錯的表現，故繳出全年 EPS 達 5.02 元的亮麗成績。



雅茗 - KY 去年起積極推動「菁英 200 計畫」，設定每個區域加盟商能夠有效展店達 6-10 間門市目標，在管理財效益發酵下，帶動去年毛利率達 55%、營益率 10%，雙創新高。



展望未來，雅茗 - KY 表示，「快樂檸檬」、「茶閣里的貓眼石」、「喝嘛」等多品牌策略布局已然成形，隨著總部與菁英加盟商的點線面合作陸續啟動，除主力品牌「快樂檸檬」將隨展店成長持續高度貢獻外，其他品牌之營收占比也將逐漸放大，活絡集團營收結構更趨多元，以挹注整體營運成長動能與提升品牌能見度，進而提升在整體中國手搖飲料的市場占有率，今年營運有望再攀新高峰。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』