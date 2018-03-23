美國上週首次申領失業金人數小增 持續請領人數降至1973年來最低

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，美國首次申領失業救濟人數小幅增加，但持續申領失業救濟人數降至 1973 年以來的最低水準，顯示就業市場熱絡的另一跡象。美國勞工部公布的數據顯示，截至 3 月 17 日止當週的首次申領失業救濟金人數由前一週的 22.6 萬人，向上增加 3,000 人至 22.9 萬人，人數略高於經濟專家預期的 22.5 萬人。



美國首次申領失業救濟金人數位在 30 萬人關卡以下已經很長一段時間，為 1970 年以來最長一波走勢。經濟專家普遍認為，申領人數低於 30 萬人反映就業狀況理想。



更能夠反映就業趨勢的四週移動平均數由前一週的 221,500 人，向上增加 2,250 人，至 223,750 人。



截至 3 月 10 日當週，持續申領失業救濟人數由前一週修正後的 188.5 萬人，向下減少 5.7 萬人至 182.8 萬人，為 1973 年 12 月以來最低水準。



美國的就業狀況依然穩健，首次申領失業救濟人數遠低於每週 30 萬人的水準。聯準會決策層週三預計未來幾年失業率將低於 12 月份時的預測，而聯準會新任主席鮑威爾表示就業市場「依然強勁」。



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