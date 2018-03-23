分析員﹕港股今大幅低開 29800點成戰場

美國政府正式簽署來自中國的產品徵收600億美元關稅指令，促使投資者對爆發貿易戰的憂慮升溫，並觸發港股在美預託證券(ADR)悉數向下，市場人士相信大市今日將會大幅低開，並預料29800點會成好淡雙方角力點。

美國三大指數均錄得逾2%，道瓊斯指數收市報23957點，跌724點或2.9%，標準普爾指數收市報2643點，跌68點或2.5%，納斯達克指數收市報7166點，跌178點或2.4%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報6952點，跌86點或1.2%，德國DAX指數收市報12100點，跌209點或1.7%，法國CAC指數收市報5167點，跌72點或1.4%。

港股在美預託證券(ADR)悉數低收，其中遭到大股東減持的騰訊控股(00700-HK)，其ADR折合收市報405.67元，較本港收市價低7.7%，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)ADR折合收市報8.11元，較本港收市價低1.9%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.56元，較本港收市價低2.6%，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報75.39元，較本港收市價低1.2%。

隨著外圍股市大幅下挫，今早亞太區內股市表現相當疲弱，日經指數在早段大挫逾600點，失守21000點，相信今日港股肯定無運行。今日會否失守3萬回點？目前仍屬未知數。建議投資者目前不應自亂陣腳，看看手上持重倉的股份是在何時入手，計算上日收市價與入手價之間差距，若有逾三成或以上，今日無須急於沽貨；若是早段股市下挫，已讓閣下損失一成或以上，便可以視乎該公司質素及前景，以決定減持或持有。至於是否要加注以溝淡？至少今早仍未是時候，今日請給予自己耐性吧。若非手上持倉的股份，今日升跌亦無需花太多心神，畢竟損失或賺幅皆有限，請抓放小。

時富證券聯席董事鄧建初認為，今日大市肯定會大幅低開，並相信29800點會成為後市好淡雙方角力之處。

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