美股甫因美中關稅重挫 川普又聘鷹派波頓當國安顧問

美國總統川普總統周四證實，美國前駐聯合國大使波頓 (John Bolton) 將於 4 月 9 日接任白宮國家安全顧問，取代現任麥馬斯特（McMaster）。

川普在推特上感謝麥馬斯特將軍的「傑出工作」，並表示麥馬斯特將一直是他的朋友。

波頓以外交政策鷹派立場出名，2005 年至 2006 年間曾擔任聯合國大使，專家認為他對全球軍事的干預更多於麥馬斯特。例如今年二月，他在《華爾街日報》發表了一篇《對北韓先發制人之法律看法》專文。川普 2017 年 1 月就職前，他在《華爾街日報》發表《重新檢視一個中國政策》，強調美台更緊密軍事關係將有助於對抗北京的好戰。

麥克馬斯特在另一份聲明中表示，他將在今年夏天退役，爾後他將「離開公共服務」。 就在上週，白宮否認了眾多聲稱麥克馬斯特即將離開的報導。

外交政策觀察人士稱，波爾頓接任麥馬斯特將對伊朗和朝鮮的政策產生直接影響。國家利益中心國防研究主任 Harry Kazianis 表示，「對於那些希望伊朗核協能以某種方式生存下去的人來說，這個人事命令是個壞消息。」

政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）總裁 Ian Bremmer 發推特文表示，聘用波頓會讓川普和北韓金正恩之間擬定的會議「風險更大。」

波頓受聘，加上川普對中國祭出關稅，震盪週四金融市場，Bremmer 表示，這「可能是歐亞集團 1998 年成立以來，地緣政治風險最糟糕最大的一天。」