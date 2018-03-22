〈美中貿易戰〉多管齊下 媒體稱美國將向WTO起訴中國

摘要：媒體稱，除了宣布向 WTO 起訴中國違反貿易法，川普政府還宣布對中國實行關稅和投資限制，以此制止中方侵犯美方的知識產權。

除了徵關稅、限制投資和減少簽證，川普還可能利用 WTO 打擊中國。

據華爾街日報消息，美國時間本周四中午 12 點 30 分，川普政府將宣布對中國實行關稅和投資限制，以此制止中方侵犯美方的知識產權，還將宣布向 WTO 起訴中國違反貿易法。

中國商務部曾轉載文章指出，WTO 協定條款中並未明確出現「報復」一詞，但在《關於爭端解決規則與程序的諒解》第 22 條中涉及了報復機制內容。根據實踐中的具體做法，報復是在敗訴方不執行裁決時，WTO 授權勝訴方對敗訴方中止減讓義務的臨時性救濟，或稱自助式救濟。

此後，中國常駐 WTO 代表張向晨向路透表示，看似美國將無視 WTO 規則宣布新關稅決定，中國將發起挑戰。中國已經在準備應對美國對光伏產品的保護性關稅，將與其他 WTO 成員國密切合作。中國無意在 WTO 孤立美國，中方重視多邊貿易體系。

在此之前，華爾街見聞已經援引多家媒體消息稱，當地時間周四，川普將針對中國貿易簽署備忘錄，除了對上百億美元總值的中國產品徵稅，主要涉及對加大徵稅範圍、限制中資投資以及減少簽證等。

據媒體消息，面臨徵稅的中國產品總值在 300 億到 600 億美元不等，細節還在變動。也有媒體說，周四公布的方案不包括對中國投資和學生簽證方面的限制。

除了上述方案，川普政府還可能本周亮出對華貿易的「核武器」。此前華爾街見聞援引多家媒體稱，美國對華貿易「核武器」——301 調查結果將很快揭曉。（更多分析，詳見《301「核武器」要來了！周四聽證會後中美貿易戰新一回合開打》）

從新近消息和中國各部門表態看，中國方面已經採取行動。



本周三華爾街見聞援引媒體消息稱，中國準備用有針對性的關稅打擊川普政府的支持者，包括對美國農產品徵稅。中國也在考慮對證券和保險業的外資投資放寬限制。消息人士稱，「任何中國對美國新關稅的回應都會是經過考慮、成相應比例的。」

北京時間周四，中國商務部決定延續從歐盟、美日進口相紙的反傾銷稅，延長期五年，並複審調查從美日進口的苯二酚。



華爾街見聞提到，本月 15 日商務部還公告了一份 2018 下半年即將到期的反傾銷、反補貼措施。而這些即將到期的措施很有可能將會繼續延續。



周四當天，在回答「如果美方對華強加關稅，中方會不會在大豆和飛機領域採取報復措施」的問題時，中國外交部言人華春瑩稱：「中國商務部條法司負責人今天已經明確表示，中方絕不會坐視中方合法權益受到損害，必將採取所有必要措施，堅決捍衛自身合法的權益。」

『新聞來源／華爾街見聞』