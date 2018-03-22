股息＋減資 仲琦大方發現金每股2.26元 股息殖利率5.78%

網通廠仲琦科技 (2419) 今日董事會通過去年財報，每股盈餘 1.42 元，將配現金股利 1.26 元，並決議現金減資 10%，每股將配現金 1 元，股東合計可拿到 2.26 元。受到北美地區大型 MSO 建置不及，延緩新規格 DOCSIS3.1 的舖設，加上原物料 MLCC 與 DRAM 在第四季漲價與缺貨，也連帶影響高毛利產品的出貨進度，106 年合併營收為 85.48 億元，較前一年營收減少 2.5%，歸屬於母公司之稅後純益約 3.27 億元，較前一年減少 27.1%，每股盈餘為 1.42 元。



仲琦表示，今年將加強利基市場的產品布局，採取推升營業額成長與著重獲利的 M 型雙重經營策略。去年蘇州廠擴產計畫的效益，預計將於今年第二季末起才會開始顯現。



仲琦董事會也決議，將配發現金股利 1.26 元，配發率超過 8 成，並決議現金減資 10%，每股將配現金 1 元，股東合計可拿到 2.26 元，以今日收盤價 21.8 元計算，現金殖利率約 5.78%。仲琦表示，公司持有現金充裕，扣除此次減資與除息後，仍保留寬裕資金支應資本支出與發展策略新事業之用。



本次現金減資預計每股退還現金 1 元，減資比例約 10%，預計銷除股數 24,148,564 股，係以民國 107 年 2 月 28 日當日流通在外股數 241,485,641 股計算。減資金額為新台幣 241,485,640 元，預計減資後實收資本額為 2,173,370,770 元。







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