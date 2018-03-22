股息＋現金減資 互動大方發現金每股5.2元

上櫃通信網路業互動 (6486) 今(22)日董事會通過去年財報，每股盈餘 3.61 元，將配現金股利每股 3.2 元，並決議現金減資每股退還現金 2 元，每位股東合計每股可拿回現金 5.2 元。互動 106 年度合併營收約 17.95 億元，合併營業毛利約 6.84 億元，合併稅後淨利約 1.66 億元，每股盈餘為 3.61 元。董事會也通過盈餘分派，每股配發現金股利 3.2 元，已連五年每股配發超過 3 元，股利發放率約為 88.64%。



董事會也通過現金減資案，預計每股退還現金 2 元，減資比例為 20%。如股東會順利通過此二案，今年股東每股合計將可拿到新臺幣 5.2 元現金，以今日收盤價 46.5 元計算，現金殖利率高達 6.88%。



互動目前流通在外發行股份為 46,180,000 股，本次現金減資金額為新臺幣 92,360,000 元，消除股份 9,236,000 股，減資後實收資本額為新臺幣 369,440,000 元。本案擬提請民國 107 年股東常會通過並獲主管機關同意後，授權董事長另訂減資基準日、減資換發股票基準日及全權處理相關事宜。



互動表示，目前公司現金充裕，除保留部分資金供營運需求及未來 5G 與全 4K/UHD 來臨之新技術提升與新產品代理使用，此次減資退還部分股款給股東，讓股東可以更有效運用資金；互動更可藉以減少閒置資金，調整資本結構並提升股東權益報酬率。



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