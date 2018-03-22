【運達投顧】韓元大貶韓股大跌小心台股複製

◆盤勢分析

台股這兩個禮拜指數一天漲一天跌維持區間盤局，由於台股剩下 6 個交易日就要封關了，未來一週台股成交量預計也不會增加，但 2 月份封關前後的走勢關係著選股的策略，所以有幾個重點要注意：

1. 美股昨天都出現上影線空間不大，但三大指數都破 10 日線也正面臨到月線的保衛戰，之前我們分析道瓊月線成本上移的時間點約在 2 月中旬附近，這時間點正好也是台股的春節假期，因此美股 2 月中後是否可以續強關係著台股新春後的強弱，若美股區間後有破月線風險時這對全球股市的壓力會加重，昨天歐股已經出現大跌且頭部都已經出現，今天韓國股市也大跌快 2%，日本與中國股市已經破月線，若國際股市表現都不理想也要預防台股會破月線。

2. 台股技術面上目前靠權值股撐盤還守在月線之上，但上櫃指數今天已經回測月線，可見很多股票在這一兩個禮拜的壓力是加重的，台股目前月線位置在 11058 指數不到 100 點就要面臨月線的考驗，以月線成本來看到了下週五月線將會往這波的高點扣抵，所以台股反而在封關前後要留意是否頭部確立。

3. 外資昨天期或小減 1739 口來到 4.7 萬口，但是選擇權空單昨天卻大增 31497 口來到 29.6 萬口，若加總多空單目前選擇權已經是期貨倉位的 4 倍，這代表著外資已經利用選擇權將期貨多單完全避險了，尤其春節過後 2/21 又是台指期的結算，預計長假前外資在下週還有增加避險單的機會，所以就外資的籌碼來看已經有空方加碼壓力加重的現象。

4.2 月中下旬時要特別注意美元的變化，葉倫前兩天在聯準會上說明因通膨增溫三月有升息的機會，由於美國 10 年期債券殖利率也飆升到 4 年來的高點，因此美元在接近 3 月份時反而會有落底反彈的機會，而亞洲匯率在這一個禮拜已經開始有回貶的現象，尤其韓圜今天大貶約 1% 已經創這一個月來的低點，這也是韓股今天大跌快 2% 的原因，當韓圜日圓都已經趨貶來看新台幣為了提升出口產業的競爭力也不可能續升，所以當新台幣也開始走貶外資的賣壓將會更重。

※運達投顧 蕭春源分析師

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