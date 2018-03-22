Facebook的大麻煩 卻是蘋果和區塊鏈的利多？

摘要：風水輪流轉，蘋果年初困於 iPhone X 的銷量危機，股價表現明顯落後於其他 FANG 概念股；但第一季末，Facebook 的數據助選醜聞，卻有可能讓不太依賴數據銷售的蘋果，間接受益。

風水輪流轉，蘋果年初困於 iPhone X 的銷量危機，股價表現明顯落後於其他 FANG 概念股；但第一季末，Facebook 的數據助選醜聞，卻有可能讓蘋果間接受益。

Facebook 這一次的問題主要在於，本以為用於學術研究的用戶數據，卻被用來間接影響了美國大選的結果。而且被不當使用的數據，還不止是最初採集的的原始數據，其他用戶的資訊也被一併抓取，涉及的總體用戶規模超過 5000 萬。

通過分析用戶行為數據來助選，與精準投放廣告的原理類似。但 Facebook 的問題在於，未經允許地把用戶的資料提供給了為川普助選的公司。掌握了你生活中每分每秒的社交巨頭，似乎一個可怕的攝影機，再也無法讓人信賴。

而且，Facebook 理應在 2015 年就已經意識到相關問題。「不作為」也是此次事件爆發後 Facebook 遭到輿論抨擊的另一個重要原因。

相比之下，蘋果就讓用戶「安心」很多。同樣是手握用戶的關鍵隱私資訊，Facebook 的主要收入是廣告，當然也包括出售數據給廣告商，或是其他有需求的公司，根本上就是在以用戶的資料謀生，但是蘋果不一樣。

蘋果的收入有很大一部分來自硬體銷售——賣手機，賣電腦，賣手錶。瑞銀分析師 Steven Milunovich 也提到，這給予了蘋果「關鍵的競爭優勢」，儘管硬體銷售可能不如數據銷售更加有利可圖。

Milunovich 還提到，微軟和 IBM 在過去都曾經受到隱私問題的困擾，而最終它們的相關業務都被削減。但是，蘋果始終較少受到隱私方面的指責。

蘋果在保護隱私方面有著相對更好的口碑。早年間庫克拒絕為 FBI 解鎖槍擊案兇手的手機，FBI 最終不得不自行破解手機，給蘋果掙得了不少保護用戶隱私的好評。

同樣的道理，Facebook 的用戶隱私問題也構成區塊鏈的利多。RBC Capital Markets 分析師 Mitch Steves 就對 CNBC 稱，如果社交媒體與區塊鏈技術相結合，用戶不用把自己的資訊（例如照片）上傳到 Facebook，就可以實現與受眾的分享，並確保自己的個人資訊不會被盜取。

『新聞來源／華爾街見聞』