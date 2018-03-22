2月美股大跌「喚醒」投資人 瑞信：金髮女孩經濟仍有風險

美股在 2 月出現超過 10% 的修正，瑞士信貸 (Credit Suisse) 投資長 Michael Strobaek 認為，這波修正有「喚醒」投資人的作用，市場應意識到，即使處於「金髮女孩經濟」(Goldilocks) 狀態，也不代表毫無風險。

根據 CNBC 報導，Strobaek 表示，股市 2 月出現高檔修正，「我不會說這是警訊，但它確實『喚醒』了人們」，讓我們了解到，「金髮女孩經濟」也可能出人意表。

Strobaek 指出，2 月的震盪，肇因於對通膨的擔憂。

美國聯準會 (Fed) 於美東時間 21 日下午 2 點(台北時間 22 日凌晨 2 點)，宣布升息 1 碼，聯邦資金利率目標區間，從 1.25%-1.5%，升至 1.5%-1.75%。

Fed 預期，2018 年將再升息 2 次，顯示對政府減稅、擴大支出，藉以刺激經濟成長、拉抬通膨的作法，抱持信心。

Fed 稱，多年未達目標值 (2%) 的通膨率，在近期經濟成長動能轉強的情況下，終將走高；Fed 預測，2018 年美國經濟成長率可達 2.7%，高於去年 12 月的預測值(2.5%)；2019 年經濟成長率，也從 2.1%，上修至 2.4%。

Strobaek 說，Fed 的表現，符合市場預期，不過，「他們可能會讓通膨有點過頭」。

他也提到，雖然臉書 (Facebook) 陷入個資外洩風暴，瑞士信貸依舊增持科技股，「我不會過度擔憂」。