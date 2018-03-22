深交所資産支持證券存續期信用風險管理指引征求意見

深交所公告，根據中國證監會規範發展資産證券化業務的總體部署，為落實“發展與風控并重”的監管理念，健全資産證券化業務風險管理體系，提升資産支持證券定期報告信息披露質量，保護投資者合法權益，深交所起草了《深圳證券交易所資産支持證券存續期信用風險管理指引(試行)(征求意見稿)》和《深圳證券交易所資産支持證券定期報告内容與格式指引(征求意見稿)》，現向社會公開征求意見。有關意見或建議請以書面或電子郵件形式于2018年4月6日前反饋至深交所。

《深圳證券交易所資産支持證券存續期信用風險管理指引(試行)(征求意見稿)》的重點内容主要包括以下幾方面：一是明确各市場參與人的信用風險管理職責。建立以管理人為核心的系統全面的信用風險管理制度，明确管理人、原始權益人、資産服務機構、增信機構、托管人、資信評級機構等參與機構在信用風險管理中的具體職責，要求會計師事務所、律師事務所、資産評估機構等應當積極配合管理人和其他參與機構開展信用風險管理工作，要求投資者持續評估所投資證券的信用風險并配合管理人落實投資者保護措施。二是建立以信用風險為導向的分類管理體系。借鑒公司債券現有存續期風險管理體系，《指引》根據風險程度高低，將專項計劃分為正常類、關注類、風險類和違約類。管理人應當按照《指引》規定，根據風險監測和排查結果對專項計劃實施分類管理。《指引》從信用風險排查及化解處置的工作要求、信息披露和報告義務的履行等方面，就不同風險分類的專項計劃做出差異化的制度安排，充分體現了以風險為導向分類管理的基本原則。三是建立定期與不定期的風險管理報告制度。《指引》規定管理人應當每半年向我所報告一次風險分類及風險管理工作的開展情況，并就風險類和違約類專項計劃化解處置過程中的重要事項提交臨時報告。

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