億豐去年EPS 12.27元 擬每股配息10元 美國房市回溫助攻業績

受到匯損及成本上漲壓力影響，全球窗飾產業大廠億豐 (8464) 去年獲利較前年小幅衰退，去年營收 196.9 億元，稅後淨利 35.95 億元，EPS 12.27 元，擬每股配息 10 元，以今日開盤股價 277.0 元計算，殖利率 3.61%。億豐表示，去年受到新台幣及人民幣升值影響，產生額外的營外的匯兌損失，去年匯兌損失達 4.1 億元，侵蝕部分獲利表現。



此外，億豐也提到，以美元計價的「客製化窗簾」佔營收比重，從 2016 年的 54%，上升至 2017 年 56%，但去年在材料成本提升下，也壓縮組合優化成果，導致毛利率微幅下降為 48.04%，營益率則成長為 24.85%。



億豐去年第四季單季合併營收 49.5 億元，年增 1.9%，營業利益 11.4 億元，年減 2.4%，歸屬母公司業主之稅後淨利 8.9 億元，年減 11.9%，第四季 EPS 3.04 元。



億豐指出，去年第四季在「固定尺寸窗簾」與「客製化窗簾」的市佔率均獲增長；營收的產品組合，較去年同期優化。然回升的原材料成本，使第四季毛利率較去年同期下降，人民幣持續升值，也增加中國生產據點之成本。



展望 2018 年，億豐認為，復甦的美國總經環境外加新公佈的美國稅改 / 減稅方案，對美國房市可望帶來正面的助力；為進一步耕耘客製化市場，將續優化對小型窗飾零售店的行銷、售後服務，並拓展日本與歐洲等客製化市場的核心策略；此外，也將強化對大型窗飾量販店的到店服務、鞏固固定尺寸的窗飾市場。







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