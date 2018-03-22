鴻海入主2年 夏普搶吃蘋果單 今年擴增IGZO 、OLED產能

鴻海 (2317-TW) 在 2016 年入主夏普，經過 2 年的經營體質改善，今年開始將重新配置旗下面板工廠產能，HIS Markit 指出，夏普以擴大 IGZO 產能、與 OLED 的投資為主，預計第 4 季將 LTPS 產能轉換成 IGZO，初步鎖定蘋果 iPad 訂單，另外，蘋果新 LTPS iPhone 訂單需求狀況，也可能影響產能轉換的幅度。

HIS Markit 表示，夏普今年將開始針對旗下面板工廠產能重新配置，以擴大 IGZO 產能與 OLED 的投資為主，夏普龜山的六代線，將在第 4 季進行 LTPS 產能轉換 IGZO 計畫，預計 LTPS 僅剩每月 1.5 萬片月產能，另外 1 萬片月產能規劃為 IGZO 技術，初步鎖定蘋果的 iPad 訂單。

HIS Markit 指出，夏普將視未來 LTPS 與 IGZO 產品的需求狀況，可在六代線彈性調整轉換兩種技術。此外，蘋果新的 LTPS iPhone 訂單需求狀況，也可能影響夏普六代線 LTPS 轉換 IGZO 的幅度。

HIS Markit 首席分析師林筱茹表示，夏普始終期待龜山的八代線能全數鎖定生產 IGZO 產品，放大在 IGZO 面板的製造優勢，但受限現階段 IT 產品需求仍無法填滿八代線產能，因此仍然持續保有 a-Si 電視面板的生產。

但自今年第 1 季起，夏普已規劃將 a-Si 電視面板的產能逐步下修，未來 a-Si 面板規劃月產能將從 3 萬片逐步下調，預估在今年第 4 季剩 1.5 萬片；IGZO 面板月設計產能將持續上修，規劃至今年底拉高到每月 4.5 萬片月產能；林筱茹分析，未來 IGZO 面板報價將是龜山八代線是否能持續擴張 IGZO 產能的重要關鍵。

OLED 投資部分，夏普多氣 (Taki) 4.5 代線整體月產能為 9 萬片，以生產手機面板為主，自去年起已將 3 萬片 LTPS 月產能，重新轉換為 2.2 萬片 OLED 月設計產能；今年第 1 季起，已在多氣廠進行每月 3000-5000 片的 OLED 前端玻璃製程，接著運往夏普的 Sakai 工廠，進行 OLED 後端製程，預計今年夏天將開始提供給夏普 AQUOS 手機品牌 OLED 手機面板。

多氣工廠的 6 萬片 LTPS 產能，也將逐漸收斂，預計將在今年底結束生產 LTPS 面板；但目前夏普的 OLED 產品良率，是考驗未來 OLED 產能順利開出與否的指標之一。

HIS Markit 強調，夏普向來以優異的 IGZO 生產技術領先顯示面板業界，過去因為昂貴的售價，造成 IGZO 面板出貨束之高閣，鴻海集團入主後，首重改善與降低夏普所有面板產線的生產成本，從降低面板零組件採購成本開始，並縮減非必要的人事及營運支出。

HIS Markit 表示，鴻海知道唯有讓 IGZO 成本降低，報價親民化，才有機會擴大 IGZO 的市場占有率且維持獲利率，凸顯夏普的技術優勢，尤其是 IGZO 技術具高解析度與低功耗特色，在蘋果導入更多 IGZO 面板在平板與筆記型電腦產品線後，IGZO 面板正逐漸受到移動通訊產品客戶的青睞。