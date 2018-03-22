【異動股】天津自貿區概念股拉升 天津磁卡(600800-CN)漲停

今日早盤，天津自貿區概念股拉升走強，截止發稿，天津磁卡(600800-CN)漲停，濱海能源(000695-CN)漲4.66%報10.11元，津勸業(600821-CN)漲4.03%報6.71元，*ST普林漲3.64%報8.55元，津濱發展(000897-CN)漲3.09%報3.34元，海泰發展(600082-CN)漲3.02%報5.79元，泰達股份(000652-CN)、天保基建(000965-CN)等股紛紛上漲2%。

兩會期間，自貿區、自貿港再度成為高頻熱詞。包括四川等地都以代表團的名義提交了探索建設自貿港的建議，還有安徽等地提出希望設立自貿試驗區。專家指出，自由貿易港將成為繼自貿試驗區之後，開放層次更高、營商環境更優、輻射作用更強的開放新高地，這對于促進中國開放型經濟創新發展具有重要意義。

全國人大代表、天津市市長張國清表示，天津正在積極申報“京津冀自由貿易港”。在張國清看來，這個自由貿易港不僅是天津的自由貿易港，而是為整個京津冀服務的，是整個京津冀地區對外開放的平台。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)