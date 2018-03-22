【異動股】水泥板塊快速拉升 四川雙馬(000935-CN)直線漲停

今日早盤，水泥板塊快速拉升。截至發稿，四川雙馬(000935-CN)直線拉升封漲停報21.37元，福建水泥(600802-CN)漲4.29%報7.54元，萬年青(000789-CN)漲3.22%報12.17元，上峰水泥(000672-CN)漲2.11%報13.08元，冀東水泥(000401-CN)、塔牌集團(002233-CN)、天山股份(000877-CN)等個股紛紛上漲近2%。

據證券日報報道，3月份以來，包括華創證券、中銀國際證券、中金公司等在内的多家機構表示看好水泥行業階段性機會。其中，招商證券就表示，看好水泥行業短期的盈利增長，以及中長期供給側結構性改革帶來的行業格局改善。中長期的供給側結構性改革將使得行業盈利在不同地區、不同企業間出現分化，龍頭企業的估值也將在這輪行業整合中獲得提升。推薦關注需求穩定、市場較成熟的區域市場，如華東地區;關注受益于重點基建項目投資的西部地區市場，如貴州、陝西;推薦關注盈利穩定、受益于供給側結構性改革的龍頭企業海螺水泥。

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